I Duchi di Sussex sono a Bruxelles per inaugurare l'esposizione "The Lost Screen Memorial" e richiamare l'attenzione sui rischi che i social media e il mondo digitale possono rappresentare per i minori. L'iniziativa, ospitata dall'eurodeputato spagnolo Antonio Lopez-Isturiz White, punta a sollecitare istituzioni, aziende tecnologiche e società civile a fare di più per rendere l'ambiente digitale sicuro per i più piccoli