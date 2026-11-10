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Harry e Meghan al Parlamento europeo per inaugurare una mostra sulla tutela dei minori

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I Duchi di Sussex sono a Bruxelles per inaugurare l'esposizione "The Lost Screen Memorial" e richiamare l'attenzione sui rischi che i social media e il mondo digitale possono rappresentare per i minori. L'iniziativa, ospitata dall'eurodeputato spagnolo Antonio Lopez-Isturiz White, punta a sollecitare istituzioni, aziende tecnologiche e società civile a fare di più per rendere l'ambiente digitale sicuro per i più piccoli

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