Harry e Meghan al Parlamento europeo per inaugurare una mostra sulla tutela dei minori
I Duchi di Sussex sono a Bruxelles per inaugurare l'esposizione "The Lost Screen Memorial" e richiamare l'attenzione sui rischi che i social media e il mondo digitale possono rappresentare per i minori. L'iniziativa, ospitata dall'eurodeputato spagnolo Antonio Lopez-Isturiz White, punta a sollecitare istituzioni, aziende tecnologiche e società civile a fare di più per rendere l'ambiente digitale sicuro per i più piccoli
- Il principe Harry e la moglie, Meghan Markle, sono al Parlamento europeo, oggi 10 novembre, per inaugurare la mostra "Lost Screen Memorial". Il duca e la duchessa di Sussex sono ospiti dell'eurodeputato del Ppe, Antonio Lopez-Isturiz White, e della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola
- La mostra "Lost Screen Memorial" rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti attraverso i social media, offrendo al contempo una voce alle loro famiglie in un contesto che vede discussioni su un futuro "EU Kids Act" e sull'attuazione dell' "EU AI Act"
- La mostra è composta da 50 schermi a forma di smartphone. Ciascuno schermo mostra la foto di un giovane deceduto in seguito a esperienze dannose online. Le immagini sono state condivise dai genitori aderenti al Parents' Network, iniziativa della Archewell Philantropie dei Duchi di Sussex
- Accompagnati dall'eurodeputato spagnolo López-Istúriz White (vicepresidente dell'Intergruppo per i diritti dei minori), il principe Harry e Meghan Markle hanno sfilato sul tappeto rosso dell'ingresso cerimoniale, sotto gli occhi e le fotocamere dei numerosi cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni
- Quella di oggi è, a tutti gli effetti, la prima partecipazione della coppia insieme a un evento pubblico all'estero dal ritorno nel Regno Unito, avvenuto la scorsa estate. Bruxelles rappresenta la terza tappa del viaggio di "The Lost Screen Memorial" dopo gli appuntamenti di New York e Ginevra
- Meghan ha accompagnato il marito all'inaugurazione ma ha rinunciato a tenere il discorso pubblico previsto. E' intervenuto per entrambi il principe Harry parlando della sicurezza digitale dei giovani e ha preso parte a un panel dedicato al futuro online dei minori
- Il duca di Sussex ha chiesto con fermezza alle piattaforme social e ai giganti del tech di assumersi le proprie responsabilità e rendere gli ambienti digitali sicuri per i più giovani. Harry ha sottolineato di non parlare in veste di politico o di esperto, ma come padre accanto alle famiglie che hanno perso i propri figli
- Tra gli interventi anche quello di Sandra Spitaels, attivista belga impegnata nella tutela dei minori online e nella lotta contro il cyberbullismo e la sextortion. La donna è la madre di Glenn, morto suicida a 15 anni nel 2017, dopo che una fotografia del ragazzo nudo era stata diffusa online
- Sebbene fosse inizialmente previsto un intervento congiunto, Meghan ha rinunciato a parlare in pubblico. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, la duchessa non si è sentita emotivamente abbastanza forte per sostenere un discorso pubblico a seguito del recente arresto del padre
- Nata come Archewell Foundation, l'organizzazione dei Duchi di Sussex è stata rinominata Archewell Philantropies per ampliare il raggio d'azione filantropico. I programmi principali includono The Parents' Network, che sostiene le famiglie colpite dai danni legati all'uso dei social media, il benessere digitale giovanile e fondi di emergenza per crisi umanitarie e disastri ambientali