Nuovo segnale della distanza tra i Sussex e il resto della famiglia reale britannica: la coppia infatti non sarebbe stata invitata dalla principessa del Galles all''evento da lei organizzato che si terrà l'11 dicembre. Kate intanto si prepara intanto a partire per l'India insieme a William. Nelle stesse ore è stata diffusa la notizia della morte di Jessie Webb, la tata che ha accompagnato i due figli di Diana Spencer durante l'infanzia

Nuove frizioni nella famiglia reale inglese . Il principe Harry e Meghan Markle non sarebbero infatti stati invitati al tradizionale concerto di Natale promosso da Kate Middleton nell'abbazia di Westminster. Il Duca e la Duchessa del Sussex sarebbero stati esclusi dalla lista degli ospiti di "Together at Christmas", l'appuntamento organizzato ogni anno dalla principessa del Galles dal 2021 e in programma il prossimo 11 dicembre. A riferirlo è il Mail on Sunday, secondo cui alla cerimonia sono attese oltre 1.600 persone. Harry, 42 anni, e Meghan, 45, sono tornati in Gran Bretagna ad agosto, dopo aver trascorso sei anni in California.

La cerimonia è diventata uno degli appuntamenti simbolo promossi da Catherine. Il re e la regina vi partecipano raramente, preferendo lasciare che siano altri a stare sotto i riflettori. L'anno scorso, il principe William e i tre figli della coppia - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - hanno accompagnato Catherine all'evento. Tra gli altri ospiti figuravano Sophie, duchessa di Edimburgo, Zara e Mike Tindall, e il principe Michael di Kent. Erano presenti anche Lady Marina Windsor, nipote del defunto Duca di Kent, sua zia Lady Helen Taylor e sua cugina Lady Estella Taylor. Le principesse Beatrice ed Eugenie erano state invitate, ma hanno declinato l'invito. Erano presenti anche i genitori di Catherine, Carole e Michael Middleton, insieme al fratello James e alla moglie Alizée. Tra le celebrità intervenute Kate Winslet, Katie Melua e Dame Mary Berry. Nel frattempo, si vocifera che Harry e Meghan abbiano intenzione di far arrivare in Gran Bretagna per Natale Doria Ragland, la madre della Duchessa.

Kate va in India, prima missione con William dopo malattia

Per Kate, intanto, si apre una fase di graduale ritorno agli impegni internazionali. La principessa del Galles, infatti affronterà il suo viaggio all'estero più importante dalla sospensione degli impegni dopo la diagnosi e le cure per il cancro e raggiungerà il marito, il principe William, in India, in occasione della cerimonia annuale di consegna dell'Earthshot Prize. William, 44 anni, erede al trono, e Kate parteciperanno a una serie di eventi a Mumbai nel corso di una visita di tre giorni, che include la cerimonia di premiazione prevista per martedì. Per Kate questo viaggio rappresenta l'impegno internazionale di maggior rilievo da quando, nel 2024, si è sottoposta a chemioterapia preventiva per una forma di cancro non specificata. Sebbene la malattia sia ora in remissione, la principessa ha dichiarato che continua a influenzare la sua vita. William, che - al pari di suo padre, re Carlo - ha fatto della battaglia per l'ambiente una delle sue cause principali, ha istituito l'Earthshot Prize nel 2020 con l'obiettivo di trovare soluzioni al cambiamento climatico. Il premio assegna a cinque vincitori un milione di sterline (1,3 milioni di dollari) ciascuno, per consentire loro di sviluppare ulteriormente i propri progetti. "Per il principe, l'Earthshot Prize mira, in ultima analisi, a sostituire il pessimismo con la possibilità", ha affermato un portavoce dell'ufficio della coppia a Kensington Palace. "Si tratta di dimostrare che, sebbene le sfide ambientali che il nostro pianeta deve affrontare siano gravi, l'ingegno, la determinazione e la creatività messi in campo per risolverle sono altrettanto potenti".

La coppia reale sarà affiancata da diverse celebrità indiane

Alla cerimonia di premiazione - che, secondo gli organizzatori, sarà la più grande mai realizzata finora - la coppia reale sarà affiancata da numerose celebrità, tra cui la leggenda del cricket indiano Sachin Tendulkar, gli attori Alia Bhatt e Rami Malek, e il gruppo pop britannico Take That, che si esibirà in India per la prima volta in assoluto. "Esibirci qui per la prima volta in assoluto, dopo tutti questi anni, e al fianco di persone straordinarie che stanno creando un futuro migliore per il nostro pianeta, è davvero speciale", ha dichiarato il gruppo in un comunicato. Oltre all'iniziativa Earthshot, i membri della famiglia reale parteciperanno anche a eventi legati al cricket, alla moda e al cinema indiani. Dall'inizio della sua malattia, Kate ha ridotto notevolmente i propri impegni ufficiali, dichiarando di voler affrontare la situazione giorno per giorno. Sebbene le sue apparizioni pubbliche siano gradualmente aumentate, finora non ha accompagnato William in nessuno dei suoi viaggi all'estero. L'unica sua trasferta significativa all'estero nel 2024 risale a maggio, quando si è recata da sola in Italia per due giorni, nell'ambito del suo impegno dedicato allo sviluppo nella prima infanzia. "In ospedale mi hanno spiegato che il mio percorso di guarigione non sarebbe stato lineare. Ci saranno giorni buoni e giorni difficili; ci vorrà tempo", ha affermato Kate in un'intervista pubblicata questa settimana nell'ultimo numero della rivista 'Country Life'.