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Il principe William direttore dell'edizione di novembre della rivista Country Life

Mondo
©IPA/Fotogramma

Diversi i contenuti, all'interno del numero, dedicati alla famiglia reale. Tra questi, anche un'intervista alla moglie Kate Middleton

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Il principe William ha firmato come direttore un'edizione speciale di Country Life: nel numero di novembre del magazine dedicato alla campagna e alla vita rurale, il principe ha inserito molto della sua famiglia. 

I contenuti

All'interno della rivista, c'è un’intervista alla moglie Kate Middleton, che allo scrittore Robert Macfarlane ha detto: "Mi era stato detto che il mio recupero non sarebbe stato un percorso lineare. Ci sarebbero stati giorni buoni e giorni cattivi, e ci sarebbe voluto tempo. È così anche in natura". Ma nel numero si trova anche un "ritratto di talento regale": il "disegno inedito di un martin pescatore realizzato dal principe George".

Come spiega la stessa testata, si tratta, "con quasi 300 pagine" del "più corposo numero speciale dedicato alla famiglia reale mai realizzato dalla rivista e rappresenta il culmine di quasi un anno di lavoro". Paula Minchin, direttrice editoriale e responsabile dei contenuti di Country Life, che ha coordinato il progetto insieme al direttore Mark Hedges, ha spiegato: "Il numero curato dal principe William dà spazio a molte delle cause che gli stanno a cuore. Ma offre anche uno spaccato autentico della sua vita: gli piace nuotare in acque libere, ama i suoi cani, camminare e trascorrere il tempo all'aria aperta in campagna con i suoi figli".

 

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