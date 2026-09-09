Apple ha presentato iPhone Duo , il primo smartphone pieghevole della sua storia. Il dispositivo introduce un form factor inedito per un iPhone, con un display interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,4 pollici, mantenendo un'impostazione che punta sulla continuità tra hardware e software. Il nuovo modello utilizza il chip A20 Pro, integra una cerniera che si annuncia molto solida e una versione di iOS 27 adattata al doppio schermo.

Com'è fatto

Da chiuso iPhone Duo ha un display esterno Super Retina XDR da 5,4 pollici che, secondo Apple, corrisponde al 90% della superficie visibile di iPhone 18 Pro. Una volta aperto, lo smartphone integra uno schermo interno da 7,6 pollici, “il più ampio mai realizzato” dall'azienda per un iPhone. Entrambi condividono lo stesso rapporto d'aspetto per garantire continuità nella visualizzazione dei contenuti. La struttura è realizzata in titanio di grado 5, mentre la cerniera, composta da oltre cento elementi, è progettata per sostenere il pannello pieghevole e assicurare apertura e chiusura controllate. Presenti inoltre certificazione IP68, Ceramic Shield 2 sul display esterno e supporto futuro ad Apple Pencil.

Software e intelligenza artificiale

Uno degli elementi centrali di iPhone Duo è l'adattamento di iOS 27 al formato pieghevole. L'interfaccia è stata ripensata per sfruttare il maggiore spazio disponibile, introducendo funzioni come Split View per utilizzare due applicazioni affiancate, la possibilità di aprire più finestre della stessa app e nuove modalità di multitasking. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il dispositivo integra Apple Intelligence e la nuova Siri AI, che può utilizzare il contesto personale dell'utente, interagire con i contenuti mostrati sullo schermo e assistere nella scrittura o nell'esecuzione di attività tra diverse applicazioni. Apple, nella sua presentazione, ha puntato molto sull’elaborazione locale, che significa che i dati non viaggiano su server esterni ma rimangono sul dispositivo. Al momento non è chiaro quali delle funzioni mostrate da Apple arriveranno anche in Italia, a causa delle leggi europee molto stringenti in termini di privacy.