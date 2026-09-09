Il primo iPhone “foldable” punta su una nuova esperienza software e funzionalità basate su Apple Intelligence. Debutto dal 23 ottobre in oltre 70 Paesi
Apple ha presentato iPhone Duo , il primo smartphone pieghevole della sua storia. Il dispositivo introduce un form factor inedito per un iPhone, con un display interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,4 pollici, mantenendo un'impostazione che punta sulla continuità tra hardware e software. Il nuovo modello utilizza il chip A20 Pro, integra una cerniera che si annuncia molto solida e una versione di iOS 27 adattata al doppio schermo.
Com'è fatto
Da chiuso iPhone Duo ha un display esterno Super Retina XDR da 5,4 pollici che, secondo Apple, corrisponde al 90% della superficie visibile di iPhone 18 Pro. Una volta aperto, lo smartphone integra uno schermo interno da 7,6 pollici, “il più ampio mai realizzato” dall'azienda per un iPhone. Entrambi condividono lo stesso rapporto d'aspetto per garantire continuità nella visualizzazione dei contenuti. La struttura è realizzata in titanio di grado 5, mentre la cerniera, composta da oltre cento elementi, è progettata per sostenere il pannello pieghevole e assicurare apertura e chiusura controllate. Presenti inoltre certificazione IP68, Ceramic Shield 2 sul display esterno e supporto futuro ad Apple Pencil.
Software e intelligenza artificiale
Uno degli elementi centrali di iPhone Duo è l'adattamento di iOS 27 al formato pieghevole. L'interfaccia è stata ripensata per sfruttare il maggiore spazio disponibile, introducendo funzioni come Split View per utilizzare due applicazioni affiancate, la possibilità di aprire più finestre della stessa app e nuove modalità di multitasking. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il dispositivo integra Apple Intelligence e la nuova Siri AI, che può utilizzare il contesto personale dell'utente, interagire con i contenuti mostrati sullo schermo e assistere nella scrittura o nell'esecuzione di attività tra diverse applicazioni. Apple, nella sua presentazione, ha puntato molto sull’elaborazione locale, che significa che i dati non viaggiano su server esterni ma rimangono sul dispositivo. Al momento non è chiaro quali delle funzioni mostrate da Apple arriveranno anche in Italia, a causa delle leggi europee molto stringenti in termini di privacy.
Il comparto fotografico
Il sistema fotografico ruota attorno a una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, affiancata da una ultra-grandangolare sempre da 48 megapixel e da uno zoom 2x di qualità ottica integrato nel sensore principale. Sfruttando il design pieghevole, Apple introduce alcune funzioni esclusive come la possibilità di utilizzare le fotocamere posteriori per i selfie sfruttando il display esterno come anteprima, oppure Duo Preview, che mostra il riquadro della scena anche al soggetto fotografato. Tra le novità anche Smart Take, che utilizza modelli di I. A. (sempre in locale) per individuare automaticamente il momento più adatto allo scatto. Sul versante video sono supportate registrazioni fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo in Dolby Vision. Si tratta, sulla carta, di un comparto fotografico molto avanzato a cui mancano, però, alcune funzionalità professionali presenti sui modelli Pro.
Le altre caratteristiche tecniche
iPhone Duo è basato sul chip A20 Pro, lo stesso adottato dal nuovo iPhone 18 Pro, accompagnato da un nuovo sistema di dissipazione con camera di vapore progettato per sostenere i “carichi pesanti”. La batteria è composta da due unità separate integrate nelle due metà del dispositivo e, secondo l'azienda, garantisce fino a 24 ore di utilizzo misto. Sul fronte della connettività troviamo Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, supporto esclusivo alla eSIM (non si può, dunque, inserire una SIM fisica) e il modem cellulare C2 sviluppato internamente da Apple. Manca, invece, l’autenticazione biometrica FaceID: al suo posto c’è il lettore di impronte digitali: peccato.
Disponibilità e prezzi
iPhone Duo sarà disponibile nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno. I preordini partiranno il 16 ottobre, mentre la commercializzazione inizierà il 23 ottobre, anche in Italia. Siamo ai prezzi: si parte da 2.369 euro per la versione da 256 gigabyte di spazio di archiviazione. iPhone Duo costerà 2.619 euro nella versione da 512 gigabyte, 3.119 nella versione da un terabyte e ben 3.869 nella versione da due tera. Alcune società di analisi hanno dichiarato che il nuovo iPhone Duo potrebbe, sin dall’inizio, prendersi fino al 25 per cento del mercato, finora presidiato principamente da Samsung e HUAWEI. Le prime impressioni sul prodotto e sul suo utilizzo quotidiano saranno decisive per valutare l’effettiva capacità di Apple di ritagliarsi uno spazio importante in un segmento dominato dal mondo Android.