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Lifestyle

Heritage travel, viaggiare alla ricerca delle proprie origini

Costanza Ruggeri

Il cosiddetto “turismo delle radici” smette di essere una suggestione per nostalgici e si trasforma in un fenomeno globale che ridefinisce il concetto stesso di viaggio. Se per decenni l’Italia è stata la meta d’elezione dei discendenti della grande emigrazione d’Oltreoceano, oggi la tendenza assume una traiettoria speculare e inedita: sono gli italiani a mettersi in viaggio per riscoprire le proprie radici genetiche e culturali sparse nel mondo

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