Heritage travel, viaggiare alla ricerca delle proprie origini

Il cosiddetto “turismo delle radici” smette di essere una suggestione per nostalgici e si trasforma in un fenomeno globale che ridefinisce il concetto stesso di viaggio. Se per decenni l’Italia è stata la meta d’elezione dei discendenti della grande emigrazione d’Oltreoceano, oggi la tendenza assume una traiettoria speculare e inedita: sono gli italiani a mettersi in viaggio per riscoprire le proprie radici genetiche e culturali sparse nel mondo