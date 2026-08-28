"Soul-stay", la vacanza dell'anima

Trasformare la vacanza in un ritorno a sé stessi, puntando su benessere interiore, natura e autenticità anziché sulla frenesia di accumulare mete. Si cercano ritmi rilassanti per ricaricare le energie mentali e fisiche combinando la riscoperta culturale e paesaggistica dei territori con la necessità di ambienti riservati e in grado di trasmettere sicurezza in un contesto internazionale in continua evoluzione