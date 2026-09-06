Milano città più cara d’Italia: costa il 40% più di Napoli. CLASSIFICA

Per acquistare frutta, verdura, carne, pesce, e altri generi alimentari inseriti nel paniere la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città, ovvero a Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende invece a circa 170 euro a Bari e Palermo, e cala a 154 euro a Pescara, 149 euro a Catanzaro, 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette: servono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 euro di Napoli. Nel viaggio dei prezzi realizzato dal Codacons si scopre poi che il pane fresco più costoso tra le città monitorate è venduto a Bolzano e costa in media 7,16 euro al chilo, mentre il prosciutto crudo più "salato" è a Firenze: in media 41,2 euro al chilo. Le zucchine più care sono a Trieste (2,98 euro al chilo), che svetta al primo posto in classifica anche per il costo del taglio capelli donna (oltre 33 euro).

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