Milano città più cara d’Italia: costa il 40% più di Napoli. CLASSIFICA

Milano è la città più cara d’Italia: costa il 40% in più di Napoli. La classificaEconomia
Introduzione
Non è una novità che il costo della vita sia diverso tra Nord e Sud Italia. In generale, nel Settentrione si spende più che nelle località del Meridione, ma un’analisi del Codacons ha individuato quali sono le città più care e quelle in cui si spende meno. Al vertice della classifica, svetta Milano dove in media per le spese mensili si devono mettere in conto uscite del 40% maggiori rispetto a Napoli.
Quello che devi sapere
L’indagine sulle città più care d’Italia
Il Codacons, come ogni anno, ha pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell’associazione è stata realizzata sulla base dei dati dell'Osservatorio prezzi del Mimit aggiornati al mese di giugno che prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi (bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, cinema, ecc). Il quadro che emerge è quello di un'Italia spezzata in due, con le città del Sud molto più convenienti rispetto a quelle del Nord.
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Milano è la più cara d’Italia
Come l’anno scorso, anche nel 2026 Milano si conferma come la città più cara d’Italia. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, seguita da Bolzano con 652 euro e da Aosta e Bologna con poco più di 640 euro. Napoli risulta la città più economica con una spesa per gli stessi beni e servizi che si attesta infatti a 402 euro circa, il 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Leggermente più care del capoluogo campano sono Palermo (464 euro) e Catanzaro (474 euro).
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Quanto si spende per i generi alimentari
Per acquistare frutta, verdura, carne, pesce, e altri generi alimentari inseriti nel paniere la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città, ovvero a Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende invece a circa 170 euro a Bari e Palermo, e cala a 154 euro a Pescara, 149 euro a Catanzaro, 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette: servono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 euro di Napoli. Nel viaggio dei prezzi realizzato dal Codacons si scopre poi che il pane fresco più costoso tra le città monitorate è venduto a Bolzano e costa in media 7,16 euro al chilo, mentre il prosciutto crudo più "salato" è a Firenze: in media 41,2 euro al chilo. Le zucchine più care sono a Trieste (2,98 euro al chilo), che svetta al primo posto in classifica anche per il costo del taglio capelli donna (oltre 33 euro).
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Quanto si spende per i servizi
Per lavare l'auto la spesa varia da un minimo di 8,50 euro di Ancona a un massimo di 21 euro a Bolzano, mentre se si necessita di un dentista per una otturazione conviene risiedere a Palermo, dove bastano 71 euro contro i 176 euro di Aosta. Per una pizza meglio sedersi ai tavoli di Catanzaro, 10,35 euro il costo medio di un pasto in pizzeria contro i quasi 15 euro di Bolzano, ma se si vuole andare al cinema il consiglio è di spostasi a Bari, dove il costo medio del biglietto è di 7,3 euro, evitando Bologna (11,5 euro).
Le spese per gli animali domestici
L’analisi del Codacons prende in esame anche le spese per gli animali domestici, altra voce che incide sui bilanci di milioni di famiglie: per il servizio di vaccinazione presso un veterinario, il costo medio varia da un minimo di 29,5 euro a Napoli a un massimo di 63 euro a Milano, mentre per la toilettatura del cane si spendono circa 24 euro a Bari e Catanzaro, quasi 50 euro ad Aosta.
Affitti e costo immobili
Tra gli indicatori analizzati dall’analisi del Codacons manca invece un'altra voce che incide molto sul costo della vita, ovvero quella per l’acquisto o l’affitto di casa. Per esempio, secondo i dati di Idealista relativi ad agosto, a Milano il canone richiesto medio è di 22,3 euro al metro quadrato al mese, contro 14,7 euro a Napoli. Per un appartamento di 70 metri quadrati si spendono circa 1.560 euro al mese nel capoluogo lombardo e poco meno di 1.030 in quello campano. Per l’acquisto di un immobile, nel centro storico del capoluogo lombardo si arriva a spendere ben 11.069 euro al mq contro i 4.635 euro/mq di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando, la zona più esclusiva di Napoli.
Il carovita taglia la spesa alimentare degli italiani
Uniforme in tutta Italia è invece il carovita, l’aumento dei prezzi di beni e servizi che sta modificando quanto si compra e cosa si riesce a portare in tavola. Secondo un report del Centro Studi Divulga, quasi una famiglia italiana su tre, il 31%, ha ridotto quantità e qualità del cibo acquistato, mentre un italiano su dieci si trova in una condizione di povertà alimentare, ovvero non riesce a permettersi un pasto con carne o pesce almeno ogni due giorni, un segnale che mostra come il problema riguardi sia il prezzo della spesa sia la possibilità di mantenere una dieta varia.
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