Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, martedì 17 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 17 novembre 2026:
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10eLotto di oggi (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 novembre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
I numeri del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 17 novembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-11-2026: 55. 100.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 19-11-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 19 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
Torino 25 (manca da 123 estrazioni)
Genova 21 (manca da 114 estrazioni)
Bari 85 (manca da 92 estrazioni)
Nazionale 29 (manca da 87 estrazioni)
Palermo 67 (manca da 81 estrazioni)
Venezia 55 (manca da 80 estrazioni)
Roma 14 (manca da 79 estrazioni)
Firenze 46 (manca da 75 estrazioni)
Genova 36 (manca da 75 estrazioni)
Cagliari 35 (manca da 74 estrazioni)
Genova 4 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
Bari: 85 (manca da 92 estrazioni) – 48 (da 72) – 32 (da 71)
Cagliari: 35 (manca da 74 estrazioni) – 84 (da 66) – 65 e 16 (da 59)
Firenze: 46 (manca da 75 estrazioni) – 88 e 59 (da 59) – 31 (da 53)
Genova: 21 (manca da 114 estrazioni) – 36 (da 75) – 4 (da 74)
Milano: 77 (manca da 68 estrazioni) – 73 (da 66) – 27 (da 65)
Napoli: 48 (manca da 70 estrazioni) – 54 (da 67) – 52 (da 62)
Palermo: 67 (manca da 81 estrazioni) – 23 (da 50) – 81, 79, 1 (da 49)
Roma: 14 (manca da 79 estrazioni) – 42 (da 68) – 68 (da 53)
Torino: 25 (manca da 123 estrazioni) – 14 (da 69) – 63 e 22 (da 52)
Venezia: 55 (manca da 80 estrazioni) – 73 (da 73) – 8 (da 57)
Nazionale: 29 (manca da 87 estrazioni) – 4 (da 71) – 35 (da 70)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 19 novembre sono:
- 87 (manca da 87 estrazioni) - 88 (da 61) - 58 (da 60) - 9 (da 54) - 36 (da 48) - 75 (da 47)
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