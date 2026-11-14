Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 14 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 13 novembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 14 novembre 2026:
- Bari: 38 - 30 - 06 - 56 - 57
- Cagliari: 71 - 18 - 42 - 67 - 54
- Firenze: 89 - 57 - 21 - 25 - 62
- Genova: 24 - 47 - 88 - 65 - 70
- Milano: 13 - 63 - 10 - 24 - 05
- Napoli: 55 - 69 - 35 - 36 - 90
- Palermo: 71 - 14 - 27 - 34 - 80
- Roma: 35 - 01 - 54 - 36 - 51
- Torino: 48 - 31 - 21 - 19 - 87
- Venezia: 32 - 85 - 59 - 40 - 25
- Nazionale: 36 - 01 - 32 - 18 - 05
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 14 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 14 novembre sono:
01 - 06 - 13 - 14 - 18 - 24 - 30 - 31 - 32 - 35 - 38 - 47 - 48 - 55 - 57 - 63 - 69 - 71 - 85 - 89
Numero oro: 38
Doppio oro: 38 - 30
Extra: 10 - 19 - 21 - 25 - 27 - 34 - 36 - 40 - 42 - 54 - 56 - 59 - 65 - 67 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 14 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 26 - 40 - 49 - 64 - 66 - 74
Il numero Jolly è: 61
Il numero Superstar è: 05
Jackpot del Superenalotto del 14-11-2026: 54.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-11-2026: XX. X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 17 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino 25 (manca da 122 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 113 estrazioni)
- Bari 85 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 29 (manca da 86 estrazioni)
- Palermo 67 (manca da 80 estrazioni)
- Venezia 55 (manca da 79 estrazioni)
- Roma 14 (manca da 78 estrazioni)
- Firenze 46 (manca da 74 estrazioni)
- Genova 36 (manca da 74 estrazioni)
- Cagliari 35 (manca da 73 estrazioni)
- Genova 4 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 91 estrazioni) – 48 (da 71) – 32 (da 70)
- Cagliari: 35 (manca da 73 estrazioni) – 84 (da 65) - 65 e 16 (da 58)
- Firenze: 46 (manca da 74 estrazioni) – 88 e 59 (da 58) – 31 (da 52)
- Genova: 21 (manca da 113 estrazioni) – 36 (da 74) – 4 (da 73)
- Milano: 77 (manca da 67 estrazioni) – 73 (da 65) – 27 (da 64)
- Napoli: 48 (manca da 69 estrazioni) – 54 (da 66) – 52 (da 61)
- Palermo: 67 (manca da 80 estrazioni) – 23 (da 49) – 81, 79, 1 (da 48)
- Roma: 14 (manca da 78 estrazioni) – 42 (da 67) - 68 (da 52)
- Torino: 25 (manca da 122 estrazioni) – 14 (da 68) – 63 e 22 (da 51)
- Venezia: 55 (manca da 79 estrazioni) – 73 (da 72) – 8 (da 56)
- Nazionale: 29 (manca da 86 estrazioni) – 4 (da 70) – 35 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 novembre sono:
- 87 (manca da 86 estrazioni) - 88 (da 60) - 58 (da 59) - 9 (da 53) - 36 (da 47) - 75 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record