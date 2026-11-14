Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 14 novembre

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 14 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 13 novembre

1/8

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 14 novembre 2026:

  • Bari:                  38 - 30 - 06 - 56 - 57
  • Cagliari:           71 - 18 - 42 - 67 - 54
  • Firenze:            89 - 57 - 21 - 25 - 62
  • Genova:           24 - 47 - 88 - 65 - 70
  • Milano:             13 - 63 - 10 - 24 - 05
  • Napoli:             55 - 69 - 35 - 36 - 90
  • Palermo:          71 - 14 - 27 - 34 - 80
  • Roma:               35 - 01 - 54 - 36 - 51
  • Torino:              48 - 31 - 21 - 19 - 87
  • Venezia:           32 - 85 - 59 - 40 - 25
  • Nazionale:       36 - 01 - 32 - 18 - 05

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici

2/8
pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria

3/8

Il 10eLotto del 14 novembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 14 novembre sono:

 

01 - 06 - 13 - 14 - 18 - 24 - 30 - 31 - 32 - 35 - 38 - 47 - 48 - 55 - 57 - 63 - 69 - 71 - 85 - 89

 

Numero oro: 38

 

Doppio oro: 38 - 30

 

Extra: 10 - 19 - 21 - 25 - 27 - 34 - 36 - 40 - 42 - 54 - 56 - 59 - 65 - 67 - 88

4/8
pubblicità

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/8

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 14 novembre 2026:

 

La combinazione vincente è: 26 - 40 - 49 - 64 - 66 - 74

 

Il numero Jolly è: 61

 

Il numero Superstar è: 05

 

Jackpot del Superenalotto del 14-11-2026: 54.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-11-2026: XX. X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 17 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Torino          25 (manca da 122 estrazioni)
  • Genova        21 (manca da 113 estrazioni)
  • Bari               85 (manca da 91 estrazioni)
  • Nazionale    29 (manca da 86 estrazioni)
  • Palermo       67 (manca da 80 estrazioni)
  • Venezia        55 (manca da 79 estrazioni)
  • Roma            14 (manca da 78 estrazioni)
  • Firenze          46 (manca da 74 estrazioni)
  • Genova          36 (manca da 74 estrazioni)
  • Cagliari          35 (manca da 73 estrazioni)
  • Genova          4 (manca da 73 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari:              85 (manca da 91 estrazioni) – 48 (da 71) – 32 (da 70)
  • Cagliari:        35 (manca da 73 estrazioni) – 84 (da 65) - 65 e 16 (da 58)
  • Firenze:        46 (manca da 74 estrazioni) – 88 e 59 (da 58) – 31 (da 52)
  • Genova:        21 (manca da 113 estrazioni) – 36 (da 74) – 4 (da 73)
  • Milano:          77 (manca da 67 estrazioni) – 73 (da 65) – 27 (da 64) 
  • Napoli:           48 (manca da 69 estrazioni) – 54 (da 66) – 52 (da 61)
  • Palermo:       67 (manca da 80 estrazioni) – 23 (da 49) – 81, 79, 1 (da 48)
  • Roma:             14 (manca da 78 estrazioni) – 42 (da 67) - 68 (da 52)
  • Torino:            25 (manca da 122 estrazioni) – 14 (da 68) – 63 e 22 (da 51)
  • Venezia:         55 (manca da 79 estrazioni) – 73 (da 72) – 8 (da 56)
  • Nazionale:     29 (manca da 86 estrazioni) – 4 (da 70) – 35 (da 69)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 novembre sono:

 

  • 87 (manca da 86 estrazioni) - 88 (da 60) - 58 (da 59) - 9 (da 53) - 36 (da 47) - 75 (da 46)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Il vino migliore al mondo è americano: la classifica di Wine Spectator

Lifestyle

Mercatini di Natale 2026, i più belli di Bolzano: date e cosa vedere

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 13 novembre: numeri vincenti

Lifestyle

Happy City Index, i Paesi dove si vive più felici: l'Italia è 18esima

Lifestyle

Guida Michelin 2027, i ristoranti che hanno perso una stella