Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto venivano estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 13 novembre 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 12 novembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 13 novembre 2026:
- Bari: 26 - 62 - 02 - 12 - 66
- Cagliari: 54 - 68 - 10 - 53 - 01
- Firenze: 65 - 49 - 29 - 60 - 37
- Genova: 74 - 14 - 33 - 32 - 05
- Milano: 72 - 56 - 80 - 71 - 08
- Napoli: 58 - 15 - 32 - 51 - 36
- Palermo: 60 - 53 - 70 - 18 - 20
- Roma: 22 - 15 - 59 - 30 - 58
- Torino: 84 - 64 - 41 - 21 - 39
- Venezia: 86 - 66 - 67 - 05 - 84
- Nazionale: 25 - 30 - 46 - 43 - 13
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 13 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 13 novembre sono:
02 - 14 - 15 - 22 - 26 - 49 - 53 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 72 - 74 - 84 - 86
Numero oro: 26
Doppio oro: 26 - 62
Extra: 10 - 12 - 18 - 21 - 29 - 30 - 32 - 33 - 41 - 51 - 59 - 67 - 70 - 71 - 80
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 13 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 23 - 24 - 55 - 56 - 82 - 86
Il numero Jolly è: 46
Il numero Superstar è: 38
Jackpot del Superenalotto del 13-11-2026: 53.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 14-11-2026: XX. X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 14 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino 25 (manca da 121 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 112 estrazioni)
- Bari 85 (manca da 90 estrazioni)
- Nazionale 29 (manca da 85 estrazioni)
- Palermo 67 (manca da 79 estrazioni)
- Venezia 55 (manca da 78 estrazioni)
- Torino 19 (manca da 78 estrazioni)
- Roma 14 (manca da 77 estrazioni)
- Firenze 46 (manca da 73 estrazioni)
- Genova 36 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 90 estrazioni) – 48 (da 70) – 32 (da 69)
- Cagliari: 35 (manca da 72 estrazioni) – 84 (da 64) - 65 e 16 (da 57)
- Firenze: 46 (manca da 73 estrazioni) – 88 e 59 (da 57) – 31 (da 51)
- Genova: 21 (manca da 112 estrazioni) – 36 (da 73) – 4 (da 72)
- Milano: 77 (manca da 66 estrazioni) – 73 (da 64) – 27 (da 63)
- Napoli: 48 (manca da 68 estrazioni) – 54 (da 65) – 52 (da 60)
- Palermo: 67 (manca da 79 estrazioni) – 23 (da 48) – 81, 79, 1 (da 47)
- Roma: 14 (manca da 77 estrazioni) – 42 (da 66) - 68 (da 51)
- Torino: 25 (manca da 121 estrazioni) – 19 (da 78) – 14 (da 67)
- Venezia: 55 (manca da 78 estrazioni) – 73 (da 71) – 8 (da 55)
- Nazionale: 29 (manca da 85 estrazioni) – 4 (da 69) – 35 (da 68)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 14 novembre sono:
- 87 (manca da 85 estrazioni) - 88 (da 59) - 58 (da 58) - 9 (da 52) - 36 (da 46) - 75 (da 45)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record