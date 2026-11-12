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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 novembre: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 12 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 10 novembre

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I numeri vincenti del Lotto del 12 novembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 12 novembre 2026:

  • Bari:                73 - 79 - 45 - 13 - 25
  • Cagliari:          70 - 33 - 11 - 71 - 37
  • Firenze:          22 - 62 - 56 - 50 - 13
  • Genova:          11 - 53 - 42 - 74 - 9
  • Milano:           21 - 66 - 1 - 32 - 7
  • Napoli:           62 - 3 - 68 - 61 - 63
  • Palermo:        55 - 86 - 62 - 11 - 73
  • Roma:             32 - 38 - 36 - 57 - 55
  • Torino:            28 - 46 - 88 - 21 - 71
  • Venezia:          25 - 10 - 36 - 89 - 29
  • Nazionale:      72 - 32 - 56 - 25 - 43

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di giovedì 12 novembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 novembre sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 12 novembre

Ecco i numeri estratti il 12 novembre 2026:

 

La combinazione vincente è: 03 - 12 - 32 - 63 - 79 - 82

 

Il numero Jolly è: 83

 

Il numero Superstar è: 19

 

Jackpot del Superenalotto del 12-11-2026: 52.800.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 13 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Torino          25 (manca da 120 estrazioni)
  • Genova        21 (manca da 111 estrazioni)
  • Bari               85 (manca da 89 estrazioni)
  • Nazionale    29 (manca da 84 estrazioni)
  • Palermo       67 (manca da 78 estrazioni)
  • Venezia        55 (manca da 77 estrazioni)
  • Torino           19 (manca da 77 estrazioni)
  • Roma            14 (manca da 76 estrazioni)
  • Napoli           51 (manca da 73 estrazioni)
  • Firenze          46 (manca da 72 estrazioni)
  • Genova          36 (manca da 72 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari:              85 (manca da 89 estrazioni) – 48 (da 69) – 32 (da 68)
  • Cagliari:        35 (manca da 71 estrazioni) – 84 (da 63) - 65 e 16 (da 56)
  • Firenze:        46 (manca da 72 estrazioni) – 88 e 59 (da 56) – 31 (da 50)
  • Genova:        21 (manca da 111 estrazioni) – 36 (da 72) – 4 (da 71)
  • Milano:          77 (manca da 65 estrazioni) – 73 (da 63) – 27 (da 62) 
  • Napoli:           51 (manca da 73 estrazioni) – 48 (da 67) – 54 (da 64)
  • Palermo:       67 (manca da 78 estrazioni) – 23 (da 47) – 81, 79, 1 (da 46)
  • Roma:             14 (manca da 76 estrazioni) – 42 (da 65) - 68 (da 50)
  • Torino:            25 (manca da 120 estrazioni) – 19 (da 77) – 14 (da 66)
  • Venezia:         55 (manca da 77 estrazioni) – 73 (da 70) – 8 (da 54)
  • Nazionale:     29 (manca da 84 estrazioni) – 4 (da 68) – 35 (da 67)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 novembre sono:

 

  • 87 (manca da 84 estrazioni) - 88 (da 58) - 58 (da 57) - 9 (da 51) - 36 (da 45) - 75 (da 44)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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