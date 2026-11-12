Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 12 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 10 novembre
I numeri vincenti del Lotto del 12 novembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 12 novembre 2026:
- Bari: 73 - 79 - 45 - 13 - 25
- Cagliari: 70 - 33 - 11 - 71 - 37
- Firenze: 22 - 62 - 56 - 50 - 13
- Genova: 11 - 53 - 42 - 74 - 9
- Milano: 21 - 66 - 1 - 32 - 7
- Napoli: 62 - 3 - 68 - 61 - 63
- Palermo: 55 - 86 - 62 - 11 - 73
- Roma: 32 - 38 - 36 - 57 - 55
- Torino: 28 - 46 - 88 - 21 - 71
- Venezia: 25 - 10 - 36 - 89 - 29
- Nazionale: 72 - 32 - 56 - 25 - 43
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 12 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 novembre sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 12 novembre
Ecco i numeri estratti il 12 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 03 - 12 - 32 - 63 - 79 - 82
Il numero Jolly è: 83
Il numero Superstar è: 19
Jackpot del Superenalotto del 12-11-2026: 52.800.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 13 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino 25 (manca da 120 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 111 estrazioni)
- Bari 85 (manca da 89 estrazioni)
- Nazionale 29 (manca da 84 estrazioni)
- Palermo 67 (manca da 78 estrazioni)
- Venezia 55 (manca da 77 estrazioni)
- Torino 19 (manca da 77 estrazioni)
- Roma 14 (manca da 76 estrazioni)
- Napoli 51 (manca da 73 estrazioni)
- Firenze 46 (manca da 72 estrazioni)
- Genova 36 (manca da 72 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 89 estrazioni) – 48 (da 69) – 32 (da 68)
- Cagliari: 35 (manca da 71 estrazioni) – 84 (da 63) - 65 e 16 (da 56)
- Firenze: 46 (manca da 72 estrazioni) – 88 e 59 (da 56) – 31 (da 50)
- Genova: 21 (manca da 111 estrazioni) – 36 (da 72) – 4 (da 71)
- Milano: 77 (manca da 65 estrazioni) – 73 (da 63) – 27 (da 62)
- Napoli: 51 (manca da 73 estrazioni) – 48 (da 67) – 54 (da 64)
- Palermo: 67 (manca da 78 estrazioni) – 23 (da 47) – 81, 79, 1 (da 46)
- Roma: 14 (manca da 76 estrazioni) – 42 (da 65) - 68 (da 50)
- Torino: 25 (manca da 120 estrazioni) – 19 (da 77) – 14 (da 66)
- Venezia: 55 (manca da 77 estrazioni) – 73 (da 70) – 8 (da 54)
- Nazionale: 29 (manca da 84 estrazioni) – 4 (da 68) – 35 (da 67)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 novembre sono:
- 87 (manca da 84 estrazioni) - 88 (da 58) - 58 (da 57) - 9 (da 51) - 36 (da 45) - 75 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record