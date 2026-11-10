Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati dell’estrazione di oggi 10 novembre: nessun 6Lifestyle
Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, martedì 10 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto del 10 novembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 10 novembre 2026:
- Bari: 21 - 84 - 59 - 74 - 86
- Cagliari: 87 - 77 - 19 - 64 - 82
- Firenze: 5 - 54 - 48 - 84 - 1
- Genova: 26 - 81 - 55 - 30 - 80
- Milano: 24 - 13 - 43 - 26 - 23
- Napoli: 21 - 1 - 27 - 43 - 77
- Palermo: 71 - 47 - 74 - 82 - 32
- Roma: 24 - 72 - 30 - 13 - 52
- Torino: 23 - 2 - 9 - 83 - 24
- Venezia: 42 - 75 - 77 - 35 - 25
- Nazionale: 89 - 44 - 13 - 26 - 88
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 10 novembre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 1 - 2 - 5 - 13 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 42 - 47 - 54 - 59 - 71 - 72 - 75 - 77 - 81 - 84 - 87
Numero oro: 21
Doppio oro: 21 - 84
Extra: 9 - 27 - 30 - 32 - 35 - 43 - 48 - 52 - 55 - 64 - 74 - 80 - 82 - 83 - 86
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 10 novembre 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 47, 73, 74, 78, 82, 90
- Il numero Jolly è: 4
- Il numero Superstar è: 64
Il Jackpot del Superenalotto del 10-11-2026 è di 52.000.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 12-11-2026 è di 52.800.000 euro.
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar numero 180 di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 27.740,79
- Punti 4: 529 totalizzano Euro: 480,09
- Punti 3: 17.212 totalizzano Euro: 34,55
- Punti 2: 270.126 totalizzano Euro: 5,86
SUPERSTAR
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 48.009,00
- Punti 3SS: 81 totalizzano Euro: 3.455,00
- Punti 2SS: 1.133 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 7.411 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 19.183 totalizzano Euro: 5,00
ALTRE VINCITE
- Vincite Seconda Chance 50 Euro: 95 totalizzano Euro: 4.750,00
- Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.375 totalizzano Euro: 43.125,00
- Vincite WinBox 1: 2.054 totalizzano Euro: 51.350,00
- Vincite WinBox 2: 237.433 totalizzano Euro: 481.662,00
- Totale vincite Seconda Chance: 14.470
- Totale vincite WinBox: 239.487
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 mln: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 12 novembre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari (in aggiornamento).
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 119 estrazioni)
- Genova: 21 (manca da 110 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 95 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 83 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 77 estrazioni)
- Venezia 55 (manca da 76 estrazioni)
- Torino 19 (manca da 76 estrazioni)
- Roma 14 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 88 estrazioni) – 48 (da 68) – 32 (da 67)
- Cagliari: 11 (manca da 95 estrazioni) – 35 (da 70) – 84 (da 62)
- Firenze: 46 (manca da 71 estrazioni) – 88 e 59 (da 55) – 31 (da 49)
- Genova: 21 (manca da 110 estrazioni) – 36 (da 71) – 4 (da 70)
- Milano: 77 (manca da 64 estrazioni) – 73 (da 62) –
- Napoli: 51 (manca da 72 estrazioni) – 48 (da 66) – 62 (da 65)
- Palermo: 67 (manca da 77 estrazioni) – 23 (da 46) – 81, 79, 1 (da 45)
- Roma: 14 (manca da 75 estrazioni) – 42 (da 64) -
- Torino: 25 (manca da 119 estrazioni) – 19 (da 76) – 14 (da 65)
- Venezia: 55 (manca da 76 estrazioni) – 73 (da 69) – 10 (da 67)
- Nazionale: 29 (manca da 83 estrazioni) – 4 (da 67) – 35 (da 66)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 novembre:
- 87 (manca da 83 estrazioni) - 88 (da 57) - 58 (da 56) - 9 (da 50) - 36 (da 44) - 75 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record