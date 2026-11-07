Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 7 novembre

Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 7 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 6 novembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 7 novembre 2026:
- Bari: 64 - 09 - 01 - 08 - 12
- Cagliari: 79 - 52 - 86 - 90 - 87
- Firenze: 29 - 68 - 25 - 02 - 86
- Genova: 25 - 26 - 48 - 77 - 09
- Milano: 16 - 48 - 65 - 72 - 44
- Napoli: 09 - 47 - 49 - 80 - 57
- Palermo: 04 - 08 - 70 - 46 - 45
- Roma: 06 - 24 - 85 - 65 - 26
- Torino: 02 - 85 - 26 - 10 - 20
- Venezia: 07 - 69 - 28 - 37 - 82
- Nazionale: 75 - 08 - 82 - 15 - 47
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 7 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 novembre sono:
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 16 - 24 - 25 - 26 - 29 - 47 - 48 - 52 - 64 - 68 - 69 - 79 - 85
Numero oro: 64
Doppio oro: 64 - 09
Extra: 10 - 12 - 28 - 37 - 44 - 46 - 49 - 65 - 70 - 72 - 77 - 80 - 86 - 87 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 7 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 38 - 41 - 54 - 59 - 80 - 85
Il numero Jolly è: 50
Il numero Superstar è: 39
Jackpot del Superenalotto del 07-11-2026: 51.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 10-11-2026: 52.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.179 di oggi:
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 95.416,89
- Punti 4: 400 totalizzano Euro: 695,89
- Punti 3: 15.852 totalizzano Euro: 42,21
- Punti 2: 267.262 totalizzano Euro: 6,80
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 69.589,00
- Punti 3SS: 70 totalizzano Euro: 4.221,00
- Punti 2SS: 1.364 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.680 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.545 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 107 totalizzano Euro: 5.350,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.160 totalizzano Euro: 48.480,00
Vincite WinBox 1: 2.317 totalizzano Euro: 57.925,00
Vincite WinBox 2: 268.014 totalizzano Euro: 545.616,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.267
Totale vincite WinBox: 270.331
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 10 novembre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 118 estrazioni)
- Roma: 13 (manca da 113 estrazioni)
- Genova: 21 (manca da 109 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 94 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 82 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 76 estrazioni)
- Venezia 55 (manca da 75 estrazioni)
- Torino 19 (manca da 75 estrazioni)
- Roma 14 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 87 estrazioni) – 48 (da 67) – 32 (da 66)
- Cagliari: 11 (manca da 94 estrazioni) – 35 (da 69) – 84 (da 61)
- Firenze: 46 (manca da 70 estrazioni) – 88 e 59 (da 54) – 31 (da 48)
- Genova: 21 (manca da 109 estrazioni) – 36 (da 70) – 4 (da 69)
- Milano: 26 (manca da 70 estrazioni) – 77 (da 63) – 73 (da 61)
- Napoli: 51 (manca da 71 estrazioni) – 48 (da 65) – 62 (da 64)
- Palermo: 67 (manca da 76 estrazioni) – 23 (da 45) – 81, 79, 1 (da 44)
- Roma: 13 (manca da 113 estrazioni) – 14 (da 74) – 42 (da 63)
- Torino: 25 (manca da 118 estrazioni) – 19 (da 75) – 14 (da 64)
- Venezia: 55 (manca da 75 estrazioni) – 73 (da 68) – 10 (da 66)
- Nazionale: 29 (manca da 82 estrazioni) – 4 (da 66) – 35 (da 65)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 novembre:
- 87 (manca da 82 estrazioni) - 88 (da 56) - 58 (da 55) - 9 e 90 (da 49) - 36 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record