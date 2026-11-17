Stanchezza e pensieri accumulati vi spingono a cercare tranquillità e riposo. In amore ritrovate intimità e serenità con il partner, superando piccoli malumori. Sul lavoro impegno e affidabilità vi fanno guadagnare la stima dei colleghi. La fortuna favorisce un possibile investimento immobiliare.

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