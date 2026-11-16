Oroscopo del 16 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità rendono la giornata particolarmente positiva. In amore romanticismo e fascino favoriscono nuove conquiste e rafforzano i legami. Sul lavoro creatività e spirito d’iniziativa aprono prospettive importanti. La fortuna accompagna gli acquisti legati all’arte e agli interessi personali.

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