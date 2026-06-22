Panifici, ecco i migliori d’Italia secondo Gambero Rosso. La guida

L'edizione 2027 della guida assegna il massimo riconoscimento dei Tre Pani a 70 panifici distribuiti lungo tutta la Penisola, confermando la vivacità di un settore in cui convivono realtà storiche e nuovi laboratori artigianali. La Lombardia è la regione con il maggior numero di insegne premiate, seguita da Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, a conferma di una qualità diffusa che attraversa l'intero Paese. Tra i panifici insigniti dei Tre Pani figurano Antica Forneria Molettieri (Campania), Antico Forno Roscioli (Lazio), Cerere – L'Atelier del Pane, Crosta, Davide Longoni Pane, Forno Del Mastro, Grazioli, Il Forno di Lambrate, Il Pane di Maurizio Sarioli, LePolveri – Panificio Diurno, Panetteria Rio dal 1929, Tilde Forno Artigiano e Tondo Forno Radicale (Lombardia); Cuore di Pane Bio, Ficini, GRANO – Fornai in Fermento, Luca Scarcella, Marcarino Roddino, Panetteria Fagnola dal 1923, Panetteria Ribotta, Perino Vesco, Spoto Bakery – Voglia di Pane e Vulaiga (Piemonte); Farina del Mio Sacco, Førma Bakery e Mercato del Pane (Abruzzo); Foorn, La Francesina Boulangerie e Malafronte (Campania); Forno Biancuccia, Francesco Arena Mastro Fornaio, Martinez e Panificio Guccione (Sicilia); Forno Sammarco, Il Toscano, Lula – Pane e Dessert, Mauro Petronella Bakery, Panificio Settecroste e Spacciagrani – Forno Indipendente (Puglia); Forno Veneziano, Grigoris The Bakery, Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979, Marinato, Panequaglia, Renato Bosco Cruncheria e Tocio di Giulia Busato (Veneto); Il Forno di Calzolari, La Butega ad Franton e Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni (Emilia-Romagna); Il Posto di Follador, Mamm Pane, Vino e Cucina e Pagna – Panificio Artigianale (Friuli-Venezia Giulia); Kentos – Il Pane dei Centenari, Madriga e PBread Natural Bakery (Sardegna); L'Arte del Grano (Calabria); L'Assalto ai Forni e Pandefrà (Marche); Le Coin du Pain (Valle d'Aosta); Lievitamente (Toscana); Lievito Francesco Arnesano, Panificio Bonci, Panificio Marè, Pezz de Pane, Triticum Micropanificio Agricolo, Tulipane e Zampa Forno Etico (Lazio); Pane e Pace (Basilicata) e Panificio Moderno (Trentino-Alto Adige).

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