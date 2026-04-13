Tonno in scatola, i migliori al supermercato secondo Gambero Rosso

Tonno in scatola, i migliori prodotti al supermercato secondo Gambero Rosso
Quali sono le migliori proposte della grande distribuzione organizzata in fatto di tonno in scatola? A rispondere a questa domanda e a stilare una particolare classifica sono stati gli esperti di Gambero Rosso che ne hanno assaggiato diverse tipologie. Decretando, poi, i migliori
- Dopo un accurato blind test, gli esperti di Gambero Rossono hanno selezionato i tonni in scatola presenti al supermercato "più convincenti dal punto di vista organolettico". Si tratta, è stato spiegato, di "tonni capaci di distinguersi per una polpa dalla texture scioglievole e non stoppacciosa, oltre che per un profilo gusto-olfattivo adeguatamente iodato, privo di ossidazioni pronunciate e di derive aromatiche sviluppate durante la conservazione". Ecco cosa è emerso
- Con la votazione di un gambero su tre al dodicesimo posto della classifica c'è questo tonno a marchio Coop. Il pesce "mostra un colore non uniforme, con toni rosa tenui verso l’interno", dicono gli esperti. Al palato, il prodotto "rivela un profilo aromatico gentile, merito anche dell’olio di oliva che si integra bene senza offuscare il lieve richiamo alle conserve ittiche"
- Sempre con una votazione di un gambero su tre totali, questo tonno pinne gialle proveniente dal Pacifico mostra "una variazione di colore conforme e un morso più tenace del previsto". Si possono cogliere "tracce marine miti, che interessano anche il gusto", sottolinea Gambero Rosso, secondo cui "la centralità aromatica del liquido di governo, non appesantisce la bocca".
- Ancora una votazione di un gambero su tre per questo prodotto di tonno pinne gialle caraterizzato da "sfumature grigio tenue e fibre muscolari integre". L’apporto dell’olio regala al tonno "gusto e dunque salivazione, malgrado l’assaggio sembri indietro di sale e non certifichi un ventaglio di aromi super eloquente, dati i timidi sentori di iodio rilevati", dicono gli esperti. Si tratta, concludono, di un tonno "privo di evidenti torsioni aromatiche".
- Secondo prodotto a marchio Esselunga ma questa volta valutato con due gamberi su tre. Il tonno "manifesta tonalità rosate e grigie omogenee, mentre al tatto una consistenza non tanto soda. All’olfatto sopraggiungono invece note di conserva ittica coerenti con il palato fino a consegnare uno schema aromatico ordinato. La sequenza sapida-acidula ne fa un boccone saporito, merito pure dell’olio di oliva penetrato adeguatamente nella polpa", sottolinea Gambero Rosso.
- Altri due gamberi su tre per questo tonno striato che esalta "gradazioni cromatiche più scure, oltre alla consistenza un pelo disgregata". Gli esperti notano "sfaccettature gusto-olfattive che evocano il pattern ittico da stagionatura che si combina con note vegetali secondarie (quasi di lattuga) e quelle terziarie più fruttate". A questa forza aromatica, però, "non si accompagna la più limpida freschezza marina".
- Si sale in classifica e, ancora con due gamberi su tre, gli esperti premiano il tonno Consilia, giudicato al tatto un "trancio coeso e robusto". Al gusto, "le sue carni dai toni ora più scuri ora più rosati comprovano invece la loro morbidezza e solubilità". Una nota "acidula e amarognola si incastra bene nell’intelaiatura gustativa di media intensità, che qui riflette la gamma aromatica delle conserve ittiche più classiche", spiega ancora Gambero Rosso.
- Altro prodotto con due gamberi su tre, questo tonno "lascia spazio a una trama aromatica compiuta di pesce in conserva, tra percezioni sapide, acidule e amarognole, che si intrecciano con delle retrovie fruttate", segnalano gli esperti secondo i quali "con un pizzico di umidità in più, avrebbe meritato un’altra valutazione".
- Una buona votazione (due gamberi su tre) per un altro prodotto a marchio Carrefour., valutato positivamente per "una lavorazione di livello, a partire dall’assenza di anomalie che incupiscano il retrogusto". Alla bocca emerge una nota "leggermente salmastra", mentre il morso è "consistente, ma non stoppaccioso, insieme alla sobrietà del liquido di conserva che non intacca il complesso organolettico".
- Due gamberi su tre anche per Cosorcio che presenta "un profilo olfattivo iodato, sì nitido, ma non particolarmente pronunciato". IIl sapore, per gli esperti, è "delicato, frutto dell’armonia raggiunta fra note saline persistenti e cenni aciduli, cui si aggiungono un saldo dolce e una coda impercettibilmente amara". Buon voto anche vista la sua "corpulenza che trasmette un che di materico".
- E siamo al podio, dove al terzo posto Gambero Rosso (due gamberi su tre) colloca il tonno di questo imprenditore storico della costiera ligure che "si distingue per l’olfatto vivace e definito di pesce, a suo modo fresco". La cottura, poi, ne "valorizza le sue potenzialità aromatiche, unite alla dolcezza d’ingresso che lascia campo a una sapidità morigerata; rispetta anche la tessitura, che offre una degustazione più o meno tenera e succosa".
- Secondo posto e tre gamberi su tre per il tonno Rio Mare in olio d'oliva che, per gli esperti, propone "carni tenere e succulente, risultato del rapporto opportuno fra masticazione e scioglievolezza che assicurano". Il sentore iodato "contrassegna olfatto e palato, oltre a dichiarare una lavorazione in fin dei conti inappuntabile, sebbene l’apparenza anemica non sia delle più seducenti".
- Primo posto assoluto per quasta classifica al tonno ASdoMar che presenta "una dimensione tattile bella polputa, che però non prolunga oltremodo la masticazione, e assicura comunque una buona solubilità". Il gusto propone un "quadro aromatico non così articolato, ma da apprezzare per semplicità e immediatezza". Da ottimo voto "l’equilibrio di fondo, riscontrato anche al naso, che segnala l’assenza di derive metalliche".