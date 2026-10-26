Introduzione
La comunità globale di scrittori, fotografi ed esploratori di National Geographic ha stilato la lista annuale “Best of the World” con le 25 destinazioni migliori al mondo in cui andare in viaggio nel 2027. La selezione è stata fatta valutando nuovi itinerari, rinascite culturali e celebrazioni di traguardi importanti che rendono il prossimo anno il momento ideale per partire all’esplorazione. Tra un nuovo parco nazionale ai confini del mondo, un’antica città che reinterpreta il proprio passato e un classico itinerario on the road, ecco i luoghi straordinari da scoprire.
Quello che devi sapere
Le mete in Europa
Chi vuole restare nelle vicinanze, può valutare di andare a scoprire i fiordi della contea di Vestland, nel sud-ovest della Norvegia: una regione selvaggia, caratterizzata da scogliere imponenti, acque color turchese e cascate che sembrano uscite direttamente dalla mitologia norrena.
Un’altra alternativa sono Dumfries e Galloway in Scozia, un luogo eccezionale per l'osservazione delle stelle grazie al nuovo Scottish Dark Sky Observatory che aprirà in estate. Un clima più mite nella stagione calda si trova a Santander in Spagna, che tra quest’anno e il 2027 vede l’apertura di due musei d'arte di livello mondiale. A mille anni dalla nascita di Guglielmo il Conquistatore, la Normandia in Francia ha preparato un ricco programma di eventi culturali chiamato “Millennium 2027: Anno Europeo dei Normanni”. In Germania invece, a Lipsia, nel 2027 si rende omaggio ad alcuni dei compositori più imortanti nella storia della musica con una serie di eventi significativi. Infine in Polonia sono da visitare le tre città note come “Tricity”: Danzica, Sopot e Gdynia. Nel 2027, Gdynia ospiterà la principale regata multiclasse dei Campionati Mondiali di Vela.
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L’Armenia tra Asia ed Europa
Gli amanti del trekking sono invitati ad andare a scoprire l’Armenia grazie alle recenti migliorie lungo il Transcaucasian Trail (TCT) che si snoda lungo antichi sentieri di pastori e percorsi un tempo abbandonati, recuperati grazie al lavoro di volontari in tutto il Caucaso. Il tracciato collega l’Armenia alla Georgia — con l’obiettivo di estendersi fino all’Azerbaigian — e, una volta completato, coprirà una distanza di circa 1.900 miglia (oltre 3.000 chilometri). Il tratto armeno si estende per oltre 500 miglia (circa 800 chilometri), da Meghri, nel sud, fino al lago Arpi, nel nord.
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Le mete in America
Se si vuole visitare l’America del Nord, la prima segnalazione è Madison in Wisconsin. La località è stata certificata dalla League of American Bicyclists come una delle mete più a misura di ciclista di tutti gli Stati Uniti. A luglio 2026 ha inoltre inaugurato il nuovo Madison Public Market, che accoglie artigiani del settore gastronomico e start-up. La Pacific Coast Highway in California è invece nota per i viaggi on the road e all’estremità meridionale del percorso, Laguna Beach si prepara a celebrare il suo centenario nel 2027 con un progetto multimediale diffuso in tutta la città. Per le avventure outdoor Southern Ozarks, Missouri e Arkansas sono le scelte ideali, per esempio a novembre 2026 sarà completato il bike park dell’8th Street Gateway Park. Infine negli Usa è da scoprire Baltimora nel Maryland. Nel 2027 si celebra l’anniversario della fondazione della prima ferrovia commerciale del Paese nel 1827.
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Alla scoperta di Halifax in Nova Scotia
In Canada Halifax è nota come Kjipuktuk, che significa “grande porto”. Fedele al suo nome, la città accoglie oggi un vivace insieme di tradizioni indigene, europee, africane e di altra provenienza, che i visitatori possono scoprire attraverso centri culturali, siti storici e visite guidate. Nel 2027 è prevista l’apertura nel centro città del Wije’winen/Mi’kmaw Native Friendship Centre, concepito come uno spazio dedicato alla comunità, al dialogo e all’apprendimento.
Le mete nei Caraibi
Tra i viaggi ai Caraibi viene indicato Portorico, ricco di meraviglie naturali che a luglio, al Festival de Santiago Apóstol vede esibirsi alcuni dei migliori artisti dell’isola. Greneda, soprannominata l’isola delle spezie, festeggia invece i 150 anni dello “Spicemas", uno speciale carnevale che si tiene ad agosto. Infine in Messico, nello stato di Quintana Roo, c’è la regione di Maya Ka’an che ospita 78 comunità indigene Maya che da tempo custodiscono giungle incontaminate e sistemi lagunari dalle acque turchesi. I visitatori vi giungono per osservare la fauna selvatica e l’avifauna in una delle biosfere più protette del Messico, per nuotare in cenote appartati e per vivere un’esperienza turistica profondamente rigenerante.
Le mete in America del Sud
In Brasile, a Salvador nel 2027 coincideranno due degli eventi più straordinari della città: il Carnevale e la Festa de Iemanjá. Quest’ultima rappresenta una delle più grandi celebrazioni della diaspora africana al mondo. In Cile, Cape Froward, il punto più meridionale dell’America continentale, è destinato a diventare, entro la fine del 2027, il diciannovesimo parco della “Rotta dei Parchi” (Route of Parks), un itinerario che si estende per oltre 2.700 chilometri (1.700 miglia) attraverso la Patagonia. Infine a Kuélap, Chachapoyas, in Perù, i reperti più affascinanti del popolo Chachapoya, emersi da un progetto di conservazione ancora in corso, saranno resi accessibili al pubblico, grazie a nuovi percorsi espositivi e sentieri che condurranno a rovine finora mai scavate.
Dove andare in Australia
Melbourne in Australia possiede tutte le caratteristiche di una grande metropoli globale. Il quartiere portuale di Docklands ospiterà otto partite della Coppa del Mondo di rugby a ottobre. Per i viaggiatori che preferiscono il canto degli uccelli, il "Great Victorian Bathing Trail” si arricchirà nel 2027 di due nuove tappe: Apostles e Phillip Island. Il primo è un percorso costiero di circa 900 chilometri che collega una serie di sorgenti termali e stabilimenti balneari dislocati in tutto lo stato del Victoria. A due ore di auto da Melbourne, verso la fine del 2026, Phillip Island inaugurerà delle terme di acqua salata all'aperto, affacciate sulle spiagge sabbiose dell’isola.
Le mete in Africa
A Luxor, in Egitto, il 2 agosto 2027, un’eclissi solare totale avvolgerà il sito archeologico in una sorta di crepuscolo diurno che durerà oltre sei minuti. Questo spettacolo celeste attirerà l’attenzione di tutto il mondo sull’antica città. In Malawi invece il Governo ha investito per ripristinare gli habitat e potenziare le infrastrutture turistiche. Il Parco Nazionale di Liwonde e la Riserva faunistica di Majete sono diventati mete eccezionali per safari che permettono di immergersi realmente nella natura selvaggia.
Le mete in Asia
Nello stato di Penang in Malesia è prevista l’apertura della funivia di Penang Hill, a George Town, trasporterà i passeggeri dai rigogliosi Giardini Botanici di Penang fino alla cima in meno di 10 minuti, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla volta della foresta pluviale all'interno della Riserva della Biosfera di Penang Hill. In Giappone, a Niigata, molto prima dell'arrivo della neve si terrà il più grande festival d'arte all'aperto del mondo che coinvolgerà circa 200 villaggi. A Chengdu in Cina, nel 2027 ricorre il centenario di una scoperta affascinante: il ritrovamento da parte di un contadino della prima traccia del regno di Shu, una civiltà dell'età del bronzo che non ha lasciato documenti scritti ed è svanita nel nulla. Gli amanti della letteratura devono invece andare a Jaipur in India, nota per la sua architettura in arenaria e per la ricca tradizione artigianale indiana. La città, nel 2027, celebrerà il suo trecentesimo anniversario ospitando anche il Jaipur Literature Festival, uno dei più grandi festival letterari al mondo.
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