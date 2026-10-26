Se si vuole visitare l’America del Nord, la prima segnalazione è Madison in Wisconsin. La località è stata certificata dalla League of American Bicyclists come una delle mete più a misura di ciclista di tutti gli Stati Uniti. A luglio 2026 ha inoltre inaugurato il nuovo Madison Public Market, che accoglie artigiani del settore gastronomico e start-up. La Pacific Coast Highway in California è invece nota per i viaggi on the road e all’estremità meridionale del percorso, Laguna Beach si prepara a celebrare il suo centenario nel 2027 con un progetto multimediale diffuso in tutta la città. Per le avventure outdoor Southern Ozarks, Missouri e Arkansas sono le scelte ideali, per esempio a novembre 2026 sarà completato il bike park dell’8th Street Gateway Park. Infine negli Usa è da scoprire Baltimora nel Maryland. Nel 2027 si celebra l’anniversario della fondazione della prima ferrovia commerciale del Paese nel 1827.

Per approfondire: Viaggi, dalla Grecia al Kirghizistan: 10 destinazioni di tendenza per il 2027