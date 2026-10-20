Viaggi, quali sono le mete più sottovalutate da scoprire nel 2027: la classificaLifestyle
Introduzione
Nel 2027, la tendenza sarà lasciarsi alle spalle le mete più inflazionate per puntare su angoli di mondo ancora poco conosciuti, dove sfuggire alle folle è davvero possibile. Dalle città dal fermento creativo agli scenari mozzafiato che sembrano usciti da un set cinematografico, le sorprese non mancano. A tracciare la rotta è Time Out, che ha individuato 41 destinazioni ancora lontane dai classici itinerari turistici, raccogliendole in una classifica dedicata ai luoghi da segnare in agenda per il prossimo anno.
Quello che devi sapere
Fino alla trentunesima posizione
Al 41° posto della classifica si trova Bentonville, in Arkansas, negli Stati Uniti; al 40° posto Turku, in Finlandia; al 39° posto il Gippsland, in Australia; al 38° posto gli Eastern Highlands, in Zimbabwe; al 37° posto Cabo Rojo, a Porto Rico; al 36° posto São Tomé e Príncipe, Stato insulare del Golfo di Guinea; al 35° posto Srebrenik, in Bosnia ed Erzegovina; al 34° posto il lago Bacalar, in Messico; al 33° posto Karpathos, in Grecia; al 32° posto Cuenca, in Ecuador (in foto) e al 31° posto la stazione Brown, in Antartide.
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Fino alla ventunesima posizione
A seguire: al 30° posto Newcastle, in Australia; al 29° posto la valle di Cochamó, in Cile; al 28° posto la Tasmania, in Australia; al 27° posto l’isola del Principe Edoardo, in Canada; al 26° posto São Sebastião, in Brasile; al 25° posto Bwlch Mountain, in Galles, nel Regno Unito; al 24° posto la Tunisia meridionale; al 23° posto Gibilterra, territorio britannico d’oltremare (in foto); al 22° posto Malmö, in Svezia e al 21° posto le isole Côn Đảo, in Vietnam.
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Fino all’undicesima posizione
A seguire: al 20° posto Macao, in Cina; al 19° posto L’Aia, nei Paesi Bassi; al 18° posto la Mongolia; al 17° posto Skopje, in Macedonia del Nord; al 16° posto la prefettura di Ishikawa, in Giappone; al 15° posto il parco nazionale Morne Seychellois, alle Seychelles; al 14° posto la strada militare georgiana, in Georgia; al 13° posto Cartagena, in Spagna; al 12° posto le Azzorre, in Portogallo (in foto) e all’11° posto, Filandia, in Colombia.
Passo Tioga, Stati Uniti
Al decimo posto troviamo il Passo Tioga, un itinerario montano che consente di scoprire alcuni degli scorci più sorprendenti e tranquilli dello Yosemite National Park. Percorrendo questa strada tortuosa attraverso la Sierra Nevada si incontrano il panorama dell’Half Dome da Olmsted Point, le acque cristalline del lago Tenaya e i prati di Tuolumne, particolarmente suggestivi al tramonto. Gli appassionati di trekking possono raggiungere Clouds Rest e Soda Springs, oppure imboccare il Pacific Crest Trail. Il consiglio è visitarlo d’estate: in inverno il passo rimane generalmente chiuso da novembre a maggio.
Carry-le-Rouet, Francia
Un gradino più su, in nona posizione, c’è Carry-le-Rouet, un tranquillo villaggio di pescatori sulla Costa Blu, a circa un’ora a ovest di Marsiglia. Meno mondana della vicina Costa Azzurra, questa zona offre acque turchesi, calette appartate e pesce fresco a prezzi generalmente più accessibili. Da esplorare Plage Fernandel, dedicata all’attore che abitò in paese, e il Sentiero della Lucertola, un percorso agevole di quattro chilometri tra vegetazione mediterranea, scogliere e panorami marini. Nei pressi si trova anche l’antica dimora dell’attore.
Shenzhen, Cina
All’ottavo posto compare Shenzhen, metropoli futuristica a circa 40 minuti di metropolitana da Hong Kong. Tra vecchi edifici industriali trasformati in spazi culturali, come l’OCT Loft, ristoranti specializzati in hotpot e taxi autonomi, la città offre un volto della Cina diverso da quello di Pechino e Shanghai. Da visitare anche il nuovo Museo di Storia Naturale, con il suo giardino pensile e uno scheletro di Mamenchisaurus lungo 26 metri. Meritano un’esperienza i grandi centri benessere aperti giorno e notte.
Bisbee, Stati Uniti
In settima posizione si colloca Bisbee, nell’Arizona meridionale, a circa 16 chilometri dal confine messicano. Nata come centro minerario per l’estrazione del rame, oggi è una comunità anticonformista popolata da artisti, musicisti e personaggi fuori dagli schemi. Tra le attrazioni figurano il locale Earl’s Cafe, i dolci della Patisserie Jacqui e il bar St. Elmo’s, aperto dal 1902. Per un salto indietro nel tempo, vale la pena raggiungere anche la vicina Lowell, con le sue auto d’epoca e le insegne retrò. Qui il Bisbee Breakfast Club serve la Copper Queen, una ricca padellata di uova, carne, cipolle e formaggio.
Zambujeira do Mar, Portogallo
Al sesto posto troviamo Zambujeira do Mar, piccola località affacciata sull’Atlantico nel sud-ovest portoghese, raggiungibile attraversando le colline dell’Alentejo. Le scogliere, le piscine naturali tra gli scogli e le acque poco profonde ricordano alcuni paesaggi dell’Algarve, ma con un’atmosfera decisamente più rilassata. Si può trascorrere la giornata sulla spiaggia principale oppure camminare lungo i rilievi costieri per ammirare il panorama e una cascata che raggiunge direttamente la sabbia. In paese non mancano piccoli negozi e caffè sul mare. Nel periodo natalizio, la cappella di Nossa Senhora do Mar ospita anche concerti di canti tradizionali.
San Martín, Perù
In quinta posizione si colloca San Martín, regione del Perù settentrionale lontana dai circuiti turistici più frequentati, dominati dalla fama di Machu Picchu. Gran parte del territorio è coperta dalla foresta amazzonica d’altitudine, habitat di colibrì variopinti, bradipi, serpenti e giaguari. Tra le mete più affascinanti ci sono le cascate di Salto de la Bruja, raggiungibili attraverso sentieri immersi nella vegetazione e lungo corsi d’acqua limpidi, fino a una piscina naturale frequentata dagli abitanti.
Penisola di Osa, Costa Rica
La quarta posizione spetta alla penisola di Osa, una delle destinazioni naturalistiche più straordinarie del Costa Rica. Arrivarci richiede una certa organizzazione, tra piccoli aerei, fuoristrada e trasferimenti in barca, ma l’isolamento protegge un ambiente ricchissimo di biodiversità. Nel Parco nazionale di Corcovado e nelle foreste circostanti si possono avvistare megattere, coccodrilli, bradipi, coati, are scarlatte e tucani. Anche le spiagge tropicali incontaminate meritano il viaggio. Per esplorare il parco è necessario programmare la visita e affidarsi a una guida autorizzata, prenotando possibilmente attraverso la struttura ricettiva scelta.
Asturie, Spagna
Medaglia d’argento per le città delle Asturie, regione della Spagna settentrionale conosciuta per le sue spiagge e le montagne, ma interessante anche per i centri urbani. Oviedo conquista con i suoi parchi, i musei e oltre cento sculture disseminate per le strade; Gijón unisce una vivace atmosfera contemporanea al quartiere storico di Cimadevilla e a una grande spiaggia. Avilés, invece, conserva testimonianze medievali e ospita il Centro Niemeyer. Tutte e tre sono destinazioni ideali per gli appassionati di gastronomia e pesce. Da provare la sidra locale, un sidro secco tradizionalmente versato dall’alto per ossigenarlo.
Sud Dakota, Stati Uniti
La seconda posizione è occupata dal Dakota del Sud, dove i grandi paesaggi americani si possono ammirare lontano dalle folle che caratterizzano parchi più celebri come Yosemite e Yellowstone. Nelle Badlands, i bisonti si muovono tra formazioni rocciose dalle sfumature mutevoli, mentre il Custer State Park custodisce una delle maggiori mandrie di questi animali negli Stati Uniti. Da percorrere anche la Needles Highway, strada panoramica di circa 22 chilometri tra guglie di roccia e curve spettacolari. Tra le tappe iconiche ci sono il Monte Rushmore e il monumento al guerriero nativo Cavallo Pazzo. A settembre si svolge il Buffalo Roundup, dedicato al raduno e ai controlli veterinari di circa 1.600 bisonti.
Bucovina, Romania
In cima alla classifica si trova la Bucovina, regione nel nord-est della Romania che offre un’alternativa più tranquilla alla frequentata Transilvania. Oltre i Carpazi Orientali si incontrano boschi antichi, prati fioriti, villaggi montani e architetture tradizionali. Da qui parte la Via Transilvanica, itinerario escursionistico di circa 1.400 chilometri attraverso il Paese. La principale attrazione sono gli otto monasteri riconosciuti dall’UNESCO, celebri per gli affreschi vivaci che illustrano episodi biblici e racconti popolari. La zona è inoltre rinomata per la decorazione delle uova: al Museo nazionale delle uova dipinte di Ciocănești si possono ammirare numerosi esemplari e acquistarne uno, visitando anche le case in legno finemente decorate del borgo.
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