Medaglia d’argento per le città delle Asturie, regione della Spagna settentrionale conosciuta per le sue spiagge e le montagne, ma interessante anche per i centri urbani. Oviedo conquista con i suoi parchi, i musei e oltre cento sculture disseminate per le strade; Gijón unisce una vivace atmosfera contemporanea al quartiere storico di Cimadevilla e a una grande spiaggia. Avilés, invece, conserva testimonianze medievali e ospita il Centro Niemeyer. Tutte e tre sono destinazioni ideali per gli appassionati di gastronomia e pesce. Da provare la sidra locale, un sidro secco tradizionalmente versato dall’alto per ossigenarlo.

Asturie - ©IPA/Fotogramma