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Lifestyle

Il "birraturismo" è in crescita, aiuta a scoprire prodotti e territori

Costanza Ruggeri

Il modo di fare birra, in Italia, ha aggiunto creatività agli stili più classici, introducendo novità produttive legate alla stagionalità e al territorio. Fenomeno in forte espansione in Europa, con una crescita annua stimata superiore al 12%, il cosiddetto “birraturismo” vede sempre più appassionati viaggiare per scoprire birrifici artigianali, territori di produzione e festival specializzati

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