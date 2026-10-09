Il "birraturismo" è in crescita, aiuta a scoprire prodotti e territori

Il modo di fare birra, in Italia, ha aggiunto creatività agli stili più classici, introducendo novità produttive legate alla stagionalità e al territorio. Fenomeno in forte espansione in Europa, con una crescita annua stimata superiore al 12%, il cosiddetto “birraturismo” vede sempre più appassionati viaggiare per scoprire birrifici artigianali, territori di produzione e festival specializzati