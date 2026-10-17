Apre la top 5 Da Nang, in Vietnam, con +87% di ricerche. Città costiera, è famosa per le “spiagge dorate, uno skyline moderno e un ricco patrimonio culturale”, tra resort di lusso e “una delle migliori offerte di street food del Vietnam”. Menzione speciale per le Montagne di Marmo, antichi templi e spettacolari paesaggi costieri. Può essere l’alternativa più economica a destinazioni ben più inflazionate, a partire da Bali e Phuket.

Da Nang - ©IPA/Fotogramma