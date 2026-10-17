Viaggi, dalla Grecia al Kirghizistan: 10 destinazioni di tendenza per il 2027Lifestyle
Introduzione
Dalle isole africane alle città ai piedi delle montagne innevate dell’Asia, passando anche per un porticciolo italiano. Skyscanner ha selezionato 10 mete in ascesa per il 2027, sulla base dell’aumento annuale delle ricerche dei suoi utenti (oltre ad altre 10 mete tra le più convenienti sulla base della recente discesa di prezzo delle tariffe aeree). Ecco le destinazioni da tenere d’occhio per il prossimo anno.
Quello che devi sapere
10) Kalamata, Grecia
Apre la classifica Kalamata, in Grecia, a +46% di ricerche. Nella penisola del Peloponneso si può respirare ancora “un’autentica esperienza greca dai ritmi lenti, tra spiagge spettacolari, uliveti e rovine storiche, senza folle oceaniche né prezzi esorbitanti”.
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9) Shannon, Irlanda
Nono posto per Shannon, cittadina irlandese nella contea di Clare, con un aumento del 57% nelle ricerche. Potrebbe rivelarsi “la scelta ideale per chi cerca natura e avventure on the road”. Prende il nome dal fiume più lungo dell’isola.
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8) Rabat, Marocco
Le ricerche per la capitale del Marocco, Rabat, sono in crescita del 61%: la città si posiziona all’ottavo posto, tra siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, architetture coloniali francesi e testimonianze dell’antica cultura islamica. Un punto in più per l’affaccio sul mare.
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7) Marina di Campo, Italia
L’Italia fa capolino nella lista al settimo posto, con Marina di Campo, piccolo porto all’Isola d’Elba, in Toscana, che totalizza un +67% di ricerche. Per Skyscanner è “un’alternativa più economica alle acque cristalline e al fascino della Costiera Amalfitana, con un’atmosfera molto più rilassata e adatta alle famiglie”.
6) Chengdu, Cina
In sesta posizione nella classifica incontriamo Chengdu, in Cina, a +74% di ricerche. Capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan, è conosciuta, tra le altre cose, per la sua cucina piccante e per un importante centro di ricerca tutto dedicato ai panda.
5) Da Nang, Vietnam
Apre la top 5 Da Nang, in Vietnam, con +87% di ricerche. Città costiera, è famosa per le “spiagge dorate, uno skyline moderno e un ricco patrimonio culturale”, tra resort di lusso e “una delle migliori offerte di street food del Vietnam”. Menzione speciale per le Montagne di Marmo, antichi templi e spettacolari paesaggi costieri. Può essere l’alternativa più economica a destinazioni ben più inflazionate, a partire da Bali e Phuket.
4) Evenes, Norvegia
Al quarto posto c’è Evenes, in Norvegia (+88% di ricerche). Nei pressi delle isole Lofoten, conquista i viaggiatori grazie a “coste frastagliate e indimenticabili paesaggi artici”. Da non sottovalutare, per i mesi estivi, il clima fresco, ideale per chi vuole sfuggire al caldo italiano.
3) Mersa Matruh, Egitto
Il bronzo va a Mersa Matruh, località balneare conosciuta come “i Caraibi d’Egitto”, forte di un +182% di ricerche.
2) Biškek, Kirghizistan
In seconda posizione c’è Biškek, la capitale del Kirghizistan, a +322% di ricerche. “Porta d’accesso all’Asia centrale”, circondata da montagne innevate, sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori in cerca di avventura. Per Skyscanner “offre gli stessi spettacolari paesaggi alpini e la stessa natura incontaminata delle Alpi svizzere, ma a una frazione del prezzo, oltre a una ricca cultura nomade tutta da scoprire”.
1) Sal, Capo Verde
Medaglia d’oro per Sal, isola di Capo Verde dal “fascino caraibico” che ottiene un +339% di ricerche. Si segnalano le sue “spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e sole tutto l’anno”. Ottimo il rapporto qualità-prezzo per i viaggiatori italiani.
Le 10 mete più convenienti per il 2027
Skyscanner ha anche stilato la top 10 delle mete che potrebbero rivelarsi più convenienti nel 2027, analizzando la percentuale di calo dei prezzi dei voli di andata e ritorno in classe Economy prenotati tra il 1° gennaio 2026 e il 17 giugno 2026, per viaggi da effettuare nel corso del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre alle analisi sui prezzi degli alloggi per lo stesso periodo.
- 10) Smirne, Turchia (-18%);
- 9) Bilbao, Spagna (-18%);
- 8) Breslavia, Polonia (-22%);
- 7) Rodi, Grecia (-27%);
- 6) Bordeaux, Francia (-28%);
- 5) Tangeri, Marocco (-33%);
- 4) Luxor, Egitto (-33%);
- 3) Tallinn, Estonia (-37%);
- 2) Firenze, Italia, (-44%);
- 1) Lemno, Grecia (-61%).
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