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Economia

Turismo, chi viaggia di più in Europa? Risposta: non gli italiani

Raffaele Mastrolonardo

L’Italia è il terzo Paese Ue per popolazione ma quando si tratta di trasferimenti per svago i numeri sono inferiori anche a nazioni più piccole per abitanti, come Svezia, Olanda, Austria o Polonia.

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