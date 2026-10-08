Viaggi a ottobre, le 10 migliori mete per andare al mare in autunno: c’è un’italiana
L’autunno è iniziato, ma chi cerca ancora il mare e gli ultimi raggi di sole ha a disposizione diverse località per una vacanza dal sapore quasi estivo: Skyscanner ha selezionato dieci luoghi in giro per il mondo perfetti per chi vuole concedersi un viaggio indimenticabile
- Anche se ottobre è iniziato, c’è sempre tempo per un ultimo bagno: Skyscanner ha selezionato e classificato dieci località di mare, sia in Europa che nel resto del mondo, dove concedersi una vacanza autunnale indimenticabile, evitando sia le folle estive che prezzi alti.
- Al decimo posto si trova la Riviera Maya, in Messico, che offre in ottobre un mix di mare caraibico, archeologia e natura. Le spiagge bianche sono perfette per rilassarsi, mentre Tulum e Chichén Itzá permettono di scoprire le testimonianze della civiltà Maya. Nei cenotes si possono fare snorkeling o immersioni, tra acque cristalline e vegetazione tropicale. Tra Playa del Carmen e Cancún abbondano resort e parchi naturali come Xcaret. Essendo bassa stagione, si trovano inoltre meno turisti e prezzi più convenienti.
- Con temperature intorno ai 30 gradi, ottobre regala a Dubai, in classifica in nona posizione, il ritorno di condizioni più favorevoli dopo la torrida estate. Le giornate possono alternare relax sulle spiagge di Jumeirah e The Palm, escursioni nel deserto e panorami dal Burj Khalifa. Per conoscere il volto tradizionale della città ci sono invece i quartieri di Deira e Al Fahidi, tra souk ed edifici storici. I collegamenti diretti dall’Italia completano l’offerta.
- Un gradino più in alto troviamo le isole Canarie, composte da Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Queste località mantengono temperature estive anche in autunno, con valori che in ottobre possono raggiungere i 25 gradi. Gli sport acquatici trovano il loro regno a Fuerteventura, mentre Gran Canaria sorprende con le dune di Maspalomas. Tenerife ospita il vulcano Teide e Lanzarote paesaggi quasi lunari e vigneti singolari. I voli diretti dall’Italia e i prezzi generalmente più accessibili rendono l’arcipelago una scelta interessante.
- Tra medine animate, coste oceaniche e montagne, il Marocco - settimo in classifica - permette di cambiare scenario nell’arco dello stesso viaggio. Marrakech in ottobre offre giornate calde ma meno opprimenti, ideali per esplorare suq e botteghe. Agadir ed Essaouira aggiungono spiagge e atmosfere più tranquille, mentre l’Atlante invita alle escursioni. Il fascino della destinazione sta proprio nella varietà: dai colori dei mercati ai paesaggi montani, passando per le onde dell’oceano.
- L’autunno prolunga l’estate a Maiorca, che troviamo in sesta posizione, dove il clima resta gradevole e alcune delle spiagge più note diventano decisamente tranquille. Cala Mondragó ed Es Trenc sono ideali per concedersi qualche ora al mare, mentre Valldemossa e Deià mostrano il volto più caratteristico dell’isola. La Sierra de Tramuntana, Patrimonio UNESCO, offre panorami e percorsi da esplorare. A chiudere la giornata ci pensano i ristoranti e la vivace atmosfera di Palma.
- In top 5 una delle località più amene del sud del Portogallo, l’Algarve, che conserva a ottobre giornate luminose e temperature piacevoli. Le scogliere di Lagos e Praia da Marinha regalano alcuni dei panorami costieri più suggestivi, mentre Tavira e Silves permettono di scoprire borghi dall’impronta più autentica. Per gli amanti dell’attività fisica ci sono i percorsi della Rota Vicentina e numerosi campi da golf. Al tramonto, pesce fresco e specialità locali completano l’esperienza affacciata sull’Atlantico.
- Per chi vuole restare in Italia, la Sicilia, in quarta posizione, è tra le destinazioni più complete per una fuga autunnale. Il clima consente ancora di godersi il mare a San Vito Lo Capo e Mondello, mentre Vendicari e l’Isola delle Correnti offrono paesaggi naturali di grande fascino. L’Etna è ideale per escursioni e panorami, mentre ottobre permette di visitare con meno folla Siracusa, Taormina e la Valle dei Templi. E poi ci sono cannoli, arancini e vini siciliani.
- Spiagge, siti archeologici e tradizioni locali fanno di Cipro, medaglia di bronzo in questa selezione, una meta particolarmente adatta a ottobre. Nissi Beach e Fig Tree Bay invitano alla balneazione, mentre la penisola di Akamas conserva angoli più selvaggi. Tra le tappe culturali spiccano Kourion e i mosaici di Pafos, entrambi legati al patrimonio storico dell’isola. Nei villaggi come Lefkara si respira invece un’atmosfera più autentica. Il periodo della vendemmia aggiunge infine un'occasione per assaggiare vini e specialità locali.
- Con il caldo ancora presente ma senza l’afa estiva, ottobre è un ottimo momento per visitare Creta, in classifica al secondo posto. Elafonissi e Balos regalano acque turchesi e paesaggi spettacolari, mentre le Gole di Samaria sono ideali per gli appassionati di trekking. Il patrimonio storico trova il suo simbolo nel palazzo minoico di Cnosso. Per conoscere la quotidianità dell’isola, invece, ci sono Chania ed Heraklion, tra mercati, taverne e caffè all’aperto.
- Al primo posto, troviamo Malta: piccola ma ricca di attrazioni, l’isola conserva a ottobre temperature miti e un mare ancora invitante. Golden Bay e Mellieħa Bay sono perfette per rilassarsi, mentre una gita in barca alla Laguna Blu di Comino permette di ammirare acque limpide lontano dalla folla estiva. La Valletta conquista con fortificazioni e architetture barocche, mentre Mdina, le Tre Città e le feste del raccolto completano un viaggio tra storia, tradizioni e sapori mediterranei.