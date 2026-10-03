Viaggi, in vacanza 57% degli italiani preferisce usare poco i social

La rilevazione ha analizzato diverse abitudini di italiani e stranieri per quanto riguarda il rapporto tra viaggi e social media. Ed è emerso, ad esempio, che gli italiani anche se a piccoli passi, sono sempre meno influenzati dai social quando si tratta di scegliere la prossima destinazione di un viaggio. Se due anni fa le percentuali tra chi si lasciava condizionare online per decidere dove fare rotta e chi no erano quasi equivalenti (47% si e 48% no), oggi il delta è leggermente in crescita, con il 51% degli intervistati che dichiara di non aver mai cambiato idea su un posto da visitare perché affascinato da quanto visto sui social media, contro il 44% di chi ha detto che si è lasciato invece convincere dal guru di fiducia.

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