Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi verso destinazioni "tranquille" hanno registrato un +1.268%. Il primo Unspoilt Index stilato dal sito ha individuato le cento destinazioni globali che svettano sui parametri considerati, dalla natura rigogliosa al traffico stradale e aereo, fino all'inquinamento luminoso e acustico. Ecco la "top ten" delle mete in Europa