 Isole più silenziose d'Europa, 10 mete di viaggio ideali per vacanze quietcation | Sky TG24
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Vacanze quietcation, ecco le 10 isole europee più silenziose (una è in Italia). CLASSIFICA

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Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi verso destinazioni "tranquille" hanno registrato un +1.268%. Il primo Unspoilt Index stilato dal sito ha individuato le cento destinazioni globali che svettano sui parametri considerati, dalla natura rigogliosa al traffico stradale e aereo, fino all'inquinamento luminoso e acustico. Ecco la "top ten" delle mete in Europa

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Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

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