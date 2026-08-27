Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

Vacanze quietcation, ecco le 10 isole europee più silenziose (una è in Italia). CLASSIFICA
Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi verso destinazioni "tranquille" hanno registrato un +1.268%. Il primo Unspoilt Index stilato dal sito ha individuato le cento destinazioni globali che svettano sui parametri considerati, dalla natura rigogliosa al traffico stradale e aereo, fino all'inquinamento luminoso e acustico. Ecco la "top ten" delle mete in Europa
- Ulisse insegna: anche oggi le isole restano tra le destinazioni più attrattive per chi medita una vacanza lontano dai ritmi frenetici della città. Come evidenzia il sito BookRetreats.com, le ricerche online verso mete "tranquille" hanno registrato un balzo del +1.268% in un anno, dati che mostrano come la "quietcation", la vacanza impostata tutta su silenzio e contatto con la natura, sia ovunque in crescita. Al primo posto tra le 100 mete globali dell'Unspoilt Index c'è Stewart Island, in Nuova Zelanda, celebre per i kiwi.
- Partendo dalla definizione di "area silenziosa" stilata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) la classifica tiene conto delle località insulari caratterizzate da paesaggi sonori piacevoli. A questi si aggiungono parametri come la rigogliosità della natura, l'assenza di affollamento nelle strade ma anche di traffico aereo e inquinamento luminoso. Senza andare fino in Oceania, la "top ten" continentale si chiude con La Gomera, nelle Canarie, che ospita il Parco Nazionale di Garajonay, patrimonio Unesco.
- Nella top 10 delle mete tranquille non poteva mancare Ilha das Flores, in Portogallo. L'isola più occidentale d'Europa, nell'arcipelago delle Azzorre, conquista il nono posto nella classifica continentale. I viaggiatori che arrivano in questa isola verde in mezzo all'Atlantico rimangono colpiti dalla flora: ortensie blu sul limitare delle strade, cascate e pareti vulcaniche alimentano la sensazione di essere lontani da tutto, "oltre le colonne d'Ercole".
- L'unica isola italiana ad entrare nella top ten è Salina, nell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, celebre per i vigneti e i capperi coltivati sulle terrazze a picco sul mare. Per i cultori di cinema qui è dove Massimo Troisi girò Il Postino, il suo ultimo film.
- Al settimo posto spunta la greca Milos, nel cuore delle Cicladi. Meno gettonata delle "affollate" Santorini e Mykonos, l'isola ospita una varietà di spiagge inframmezzate da scogliere bianche e dalle tipiche casette colorate. Per gli amanti dell'arte, qui l'8 aprile 1820 un contadino trovò una statua della dea Venere senza braccia, oggi tra i fiori all'occhiello del Museo del Louvre di Parigi.
- Per chi cerca silenzio e riflessione nell'Adriatico, l'isola di Vis, in Croazia, è un esempio vivente di riconversione. Per decenni base militare della Repubblica socialista di Jugoslavia, questa perla ha conservato la sua atmosfera incontaminata, impreziosita dalla presenza di villaggi di pescatori e di calette raggiungibili solo via barca, a partire dalla Grotta Azzurra sull'isolotto di Biševo.
- Salendo di un gradino, al quinto posto c'è ancora la Croazia che ospita l'isola di Meleda, a largo di Dubrovnik. Ricoperta di pini e boschi tipici della macchia mediterranea, leggenda vuole che proprio qui Ulisse fu trattenuto per sette anni dalla ninfa Calipso prima di fare rientro nella sua Itaca.
- Uscendo dal Mediterraneo, la vacanza nel segno della tranquillità punta verso le isole della Gran Bretagna, a partire da Herm che conquista la quarta posizione nella classifica europea. Sotto la giurisdizione del Baliato di Guernsey, questo fazzoletto di terra in mezzo al Canale della Manica spicca per l'assenza totale delle automobili, sostituite da bici, trattori e qualche sporadico quad.
- Più a nord, ma sempre in Uk, è l'isola che occupa il gradino più basso del podio. Skye, in Scozia, rimane l'area selvaggia più ampia della regione per quanto sia raggiungibile dalla terraferma con un solo ponte. Diecimila abitanti e 1.600 chilometri di brughiera, l'isola totalizza un punteggio di 84 su 100 sul parametro naturalità. Con un decimo del territorio illuminato, qui convergono gli appassionati di astronomia attratti da un cielo stellato incontaminato.
- Natura e tradizioni celtiche si fondono nell'isola St Martin's, a largo della Cornovaglia, che ottiene il secondo posto nella classifica europea. Terza per ampiezza nell'arcipelago delle Scilly, questa perla con i suoi 135 abitanti fa a meno dei veicoli e a sorpresa è tra le zone più soleggiate del Regno Unito.
- Ad un'ora di traghetto da Santorini Anafi è secondo l'Unspoilt Index 2026 l'isola più silenziosa d'Europa e seconda al mondo. Rispetto alla "vicina" celebre per i tramonti da cartolina, l'isola grande 40 chilometri quadrati conta appena 300 anime e sfiora il punteggio massimo (92 su 100) sul parametro della naturalità. Tra le attrazioni più suggestive c'è Kalamos, roccia calcarea a 460 metri a picco sul mare, tra i monoliti più alti del Mediterraneo. Una volta giunti in cima, nel monastero di Panagia Kalamiotissa, non resta che contemplare.