Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20.
Per anni le estrazioni settimanali sono state tre: il martedì, il giovedì e il sabato. La quarta estrazione settimanale, quella del venerdì, è stata introdotta nel luglio del 2023 per tutto l’anno: serviva ad aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna, che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi l'estrazione del venerdì è stata prorogata anche per il 2024, il 2025 e il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 2 ottobre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot (contenuto in aggiornamento).
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri.
Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Vince 220 milioni al Superenalotto e muore: la nuova moglie dovrà mantenere l'ex
La quarta estrazione settimanale
Da anni, come detto, le estrazioni settimanali erano tre e si tenevano il martedì, il giovedì e il sabato. Da luglio a dicembre 2023, poi, è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, il 2025 e il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
Per approfondire: L'estrazione dell'1 ottobre 2026
I numeri vincenti del Lotto del 2 ottobre (in aggiornamento)
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 2 ottobre 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 2 ottobre (in aggiornamento)
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 2 ottobre 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata (in aggiornamento).
- La combinazione vincente è:
- Il numero Jolly è:
- Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 2-10-2026 è di 34.800.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 3-10-2026 è di euro.
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote (in aggiornamento)
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6:
SUPERSTAR
- Punti 6SB:
ALTRE VINCITE
- Vincite Seconda Chance 50 Euro:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 3 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari (in aggiornamento).
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 106 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 101 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 97 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 92 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 88 estrazioni)
- Genova 54 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 85 (manca da 78 estrazioni)
- Nazionale 54 (manca da 77 estrazioni)
- Venezia 68 (manca da 74 estrazioni)
- Cagliari 11 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 21 (manca da 101 estrazioni) – 6 (da 70) – 85 e 28 (da 66)
- Cagliari 11 (manca da 73 estrazioni) – 26 (da 71) – 82 (da 57)
- Firenze 66 (manca da 106 estrazioni) – 18 (da 50) – 46 e 33 (da 49)
- Genova 21 (manca da 88 estrazioni) – 54 (da 84) – 12 (da 62)
- Milano 84 (manca da 72 estrazioni) – 26 (da 49) – 56 (da 48)
- Napoli 17 (manca da 66 estrazioni) – 24 (da 58) – 43 (da 56)
- Palermo 16 (manca da 63 estrazioni) – 74 (da 57) – 67 (da 55)
- Roma 13 (manca da 92 estrazioni) – 24 e 21 (da 58) – 5 (da 56)
- Torino 25 (manca da 97 estrazioni) – 44 (da 65) – 19 (da 54)
- Venezia 68 (manca da 74 estrazioni) – 67 (da 69) – 60 (da 55)
- Nazionale 85 (manca da 78 estrazioni) – 54 (da 77) – 57 (da 70)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 3 ottobre:
- 87 (manca da 61 estrazioni) - 80 (da 46) - 22 (da 40) - 34 (da 39) - 21 e 88 (da 35)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record