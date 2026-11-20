Che si tratti di staccare completamente la spina, mettersi in viaggio per un acquisto esclusivo, mantenere la propria routine di allenamento anche in vacanza o inseguire il sound preferito, oggi il viaggio rispecchia il modo di vivere di chi parte. Nonostante la stagnazione dei consumi e il cambiamento degli equilibri economici globali, la domanda nel mondo travel si conferma positiva ma il viaggio sta cambiando natura: da bene di lusso si sta trasformando in una priorità irrinunciabile per il benessere personale