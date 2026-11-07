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Cronaca

Come andrà la stagione sciistica 26/27?

Gabriele De Palma
©Getty

Tenersi informati sulle condizioni meteo e sull’innevamento delle montagne è ancora più importante con la crisi climatica. Un rapporto molto dettagliato dell’Organizzazione meteorologica mondiale e della Federazione internazionale di Sci fa il punto sulla situazione e raccoglie le più attendibili fonti su cui informarsi

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