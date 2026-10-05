Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 5 all'11 ottobre

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 5 all'11 ottobre.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana parte con grinta, energia e voglia di rimettervi in moto. Sul lavoro potete essere strategici, purché rallentiate prima di agire. In amore passione e dialogo tornano protagonisti, mentre la fortuna invita a pianificare meglio risorse e priorità.
TORO
Questi giorni possono risultare faticosi, soprattutto all’inizio, ma non tutto resterà fermo così. Sul lavoro servono attenzione, concretezza e prudenza davanti a rivalità o distrazioni. In amore tenete separati nervosismi esterni e rapporto di coppia, mentre la fortuna consiglia di limitare le uscite.
Leggi l'oroscopo della settimana del Toro
GEMELLI
La settimana vi restituisce forza, decisione e maggiore resistenza. Sul lavoro potete recuperare arretrati e gestire meglio i rapporti con gli altri. In amore cresce la passione e torna la voglia di corteggiare, mentre la fortuna sostiene progetti capaci di portare nuove possibilità.
CANCRO
Questi giorni vi rendono più vivaci, comunicativi e aperti alle novità. Sul lavoro siete rapidi, precisi e capaci di rispondere anche alle richieste più inattese. In amore romanticismo e dolcezza vi aiutano a ritrovare complicità, mentre la fortuna può arrivare da un’idea creativa.
LEONE
La settimana porta energia, ma anche qualche rischio di impulsività. Sul lavoro l’impegno non manca, però serve più concentrazione per evitare errori o disguidi. In amore emozioni e attrazione si accendono, ma vanno gestite senza eccessi, mentre la fortuna chiede valutazioni più attente.
VERGINE
Questi giorni favoriscono dialogo, incontri e maggiore leggerezza nel quotidiano. Sul lavoro è il momento giusto per proporvi, cercare nuove occasioni o valorizzare le competenze. In amore siete più affettuosi e disponibili, mentre la fortuna resta in preparazione e richiede fiducia nell’intuito.
BILANCIA
La settimana comincia con slancio e vi aiuta a sentirvi più forti e determinati. Sul lavoro potete fare il punto sui progetti e avviarne di nuovi con buone prospettive. In amore passione e coraggio vi rendono più diretti, mentre la fortuna favorisce affari ben valutati.
SCORPIONE
Questi giorni possono portarvi emozioni contrastanti e qualche tensione da controllare. Sul lavoro intuito e precisione vi aiutano, purché restiate lontani da rivalità inutili. In amore la gelosia va tenuta a bada, mentre la fortuna consiglia prudenza in acquisti, investimenti e decisioni economiche.
SAGITTARIO
La settimana vi trova pieni di energia, fiducia e desiderio di andare oltre. Sul lavoro potete affrontare una questione delicata con più coraggio e sicurezza. In amore la passione cresce, ma conviene assaporare ogni fase senza correre, mentre la fortuna premia audacia e buon senso.
CAPRICORNO
Questi giorni vi rendono più comunicativi e disponibili al confronto. Sul lavoro potete mettervi in buona luce, soprattutto se cercate un cambiamento o una nuova occasione. In amore diventa più facile esprimere ciò che provate, mentre la fortuna può muoversi attraverso affari ben scelti.
ACQUARIO
La settimana richiede pazienza, chiarezza e attenzione ai rapporti più delicati. Sul lavoro troppi pensieri possono distrarvi, quindi meglio procedere con ordine. In amore serve equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del partner, mentre la fortuna consiglia di evitare ogni spesa superflua.
PESCI
Questi giorni vi aprono a incontri, dialoghi e nuove occasioni piacevoli. Sul lavoro potete migliorare la vostra posizione, anche attraverso studio, aggiornamenti o nuove competenze. In amore lo scambio mentale ed emotivo si rafforza, mentre la fortuna vi aiuta a trovare soluzioni convenienti.