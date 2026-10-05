Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 5 all'11 ottobre

Questi giorni favoriscono dialogo, incontri e maggiore leggerezza nel quotidiano. Sul lavoro è il momento giusto per proporvi, cercare nuove occasioni o valorizzare le competenze. In amore siete più affettuosi e disponibili, mentre la fortuna resta in preparazione e richiede fiducia nell’intuito.

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