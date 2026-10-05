Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 5 all'11 ottobre

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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 5 all'11 ottobre

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 5 all'11 ottobre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana parte con grinta, energia e voglia di rimettervi in moto. Sul lavoro potete essere strategici, purché rallentiate prima di agire. In amore passione e dialogo tornano protagonisti, mentre la fortuna invita a pianificare meglio risorse e priorità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

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TORO

Questi giorni possono risultare faticosi, soprattutto all’inizio, ma non tutto resterà fermo così. Sul lavoro servono attenzione, concretezza e prudenza davanti a rivalità o distrazioni. In amore tenete separati nervosismi esterni e rapporto di coppia, mentre la fortuna consiglia di limitare le uscite.

 

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2/12
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GEMELLI

La settimana vi restituisce forza, decisione e maggiore resistenza. Sul lavoro potete recuperare arretrati e gestire meglio i rapporti con gli altri. In amore cresce la passione e torna la voglia di corteggiare, mentre la fortuna sostiene progetti capaci di portare nuove possibilità.

 

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3/12

CANCRO

Questi giorni vi rendono più vivaci, comunicativi e aperti alle novità. Sul lavoro siete rapidi, precisi e capaci di rispondere anche alle richieste più inattese. In amore romanticismo e dolcezza vi aiutano a ritrovare complicità, mentre la fortuna può arrivare da un’idea creativa.

 

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4/12
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LEONE

La settimana porta energia, ma anche qualche rischio di impulsività. Sul lavoro l’impegno non manca, però serve più concentrazione per evitare errori o disguidi. In amore emozioni e attrazione si accendono, ma vanno gestite senza eccessi, mentre la fortuna chiede valutazioni più attente.

 

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5/12

VERGINE

Questi giorni favoriscono dialogo, incontri e maggiore leggerezza nel quotidiano. Sul lavoro è il momento giusto per proporvi, cercare nuove occasioni o valorizzare le competenze. In amore siete più affettuosi e disponibili, mentre la fortuna resta in preparazione e richiede fiducia nell’intuito.

 

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6/12
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BILANCIA

La settimana comincia con slancio e vi aiuta a sentirvi più forti e determinati. Sul lavoro potete fare il punto sui progetti e avviarne di nuovi con buone prospettive. In amore passione e coraggio vi rendono più diretti, mentre la fortuna favorisce affari ben valutati.

 

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7/12

SCORPIONE

Questi giorni possono portarvi emozioni contrastanti e qualche tensione da controllare. Sul lavoro intuito e precisione vi aiutano, purché restiate lontani da rivalità inutili. In amore la gelosia va tenuta a bada, mentre la fortuna consiglia prudenza in acquisti, investimenti e decisioni economiche.

 

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SAGITTARIO

La settimana vi trova pieni di energia, fiducia e desiderio di andare oltre. Sul lavoro potete affrontare una questione delicata con più coraggio e sicurezza. In amore la passione cresce, ma conviene assaporare ogni fase senza correre, mentre la fortuna premia audacia e buon senso.

 

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9/12

CAPRICORNO

Questi giorni vi rendono più comunicativi e disponibili al confronto. Sul lavoro potete mettervi in buona luce, soprattutto se cercate un cambiamento o una nuova occasione. In amore diventa più facile esprimere ciò che provate, mentre la fortuna può muoversi attraverso affari ben scelti.

 

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10/12
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ACQUARIO

La settimana richiede pazienza, chiarezza e attenzione ai rapporti più delicati. Sul lavoro troppi pensieri possono distrarvi, quindi meglio procedere con ordine. In amore serve equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del partner, mentre la fortuna consiglia di evitare ogni spesa superflua.

 

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11/12

PESCI

Questi giorni vi aprono a incontri, dialoghi e nuove occasioni piacevoli. Sul lavoro potete migliorare la vostra posizione, anche attraverso studio, aggiornamenti o nuove competenze. In amore lo scambio mentale ed emotivo si rafforza, mentre la fortuna vi aiuta a trovare soluzioni convenienti.

 

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