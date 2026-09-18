Spagna, la regina Letizia Ortiz inaugura l'anno scolastico ad Oviedo. FOTO
La regina di Spagna ha inaugurato l'anno scolastico alla scuola La Gesta, dove ha studiato da bambina. Ha visitato le aule, incontrato gli studenti e seguito attività STEAM, programmi linguistici e lezioni bilingui. La giornata si è conclusa in palestra tra yoga e lettura
- Letizia Ortiz, Regina di Spagna, ha inaugurato il nuovo anno scolastico alla scuola pubblica La Gesta di Oviedo, l'istituto dove ha frequentato la primaria e trascorso sette anni della sua infanzia. Come riportato dal El Pais, la cerimonia, tradizionalmente ospitata ogni anno in una scuola diversa, quest'anno assume un valore speciale perché si svolge proprio nel luogo che ha segnato la sua formazione.
- La Gesta non è una scuola qualsiasi per Letizia: qui ha completato la scuola primaria prima di proseguire gli studi all'Istituto Alfonso II. L'edificio conserva ancora le aule e gli spazi che hanno accompagnato la sua crescita.
- Non è la prima visita ufficiale della Regina a La Gesta: Letizia e Felipe erano tornati qui nel 2004, prima del matrimonio, e nel 2008, da principi delle Asturie, per celebrare il 50° anniversario della scuola. Un rapporto costante che testimonia l'importanza dell'istituto nella storia personale della sovrana.
- All'arrivo, in pantaloni blu scuro e camicia bianca, Letizia ha salutato i resisdenti e gli studenti radunati davanti alla scuola.
- Dopo l'accoglienza delle autorità, è entrata nell'edificio e ha iniziato un percorso tra le aule, incontrando gli alunni che oggi studiano negli stessi spazi che lei frequentò oltre quarant'anni fa.
- Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la prima tappa è stata l'Aula Futuro-STEAM, dove il docente Guillermo Rico, candidato a miglior insegnante di Spagna 2025, le ha illustrato i progetti 3D degli alunni di sesta.
- Gli alunni di seconda elementare le hanno mostrato il programma di stimolazione linguistica pensato per prevenire difficoltà di linguaggio orale e scritto. Attraverso giochi e attività guidate da insegnanti e specialisti, i bambini lavorano in gruppo per sviluppare competenze comunicative.
- Come riportato da El Pais, i bimbi hanno donato alla regina un libro creato e illustrato da loro. Letizia ha ricevuto anche lettere, disegni e cartoline raccolti in una scatola preparata dagli studenti.
- In una classe di seconda elementare, Letizia ha osservato una lezione di Scienze Sociali, materia bilingue dedicata anche all'alimentazione sana. Gli alunni le hanno rivolto domande sul lavoro, sulle sue figlie e sui suoi cibi preferiti.
- La visita si è conclusa in palestra, dove gli studenti partecipavano al programma Gesta Inspira, dedicato al benessere emotivo. L'iniziativa offre attività come yoga e lettura come alternativa alla ricreazione tradizionale.