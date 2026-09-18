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Lo speciale sul rientro a scuola di Sky TG24
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Spagna, la regina Letizia Ortiz inaugura l'anno scolastico ad Oviedo. FOTO

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La regina di Spagna ha inaugurato l'anno scolastico alla scuola La Gesta, dove ha studiato da bambina. Ha visitato le aule, incontrato gli studenti e seguito attività STEAM, programmi linguistici e lezioni bilingui. La giornata si è conclusa in palestra tra yoga e lettura

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