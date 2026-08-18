Introduzione

Il Wall Street Journal ha ricostruito il profilo di Cami Clark, moglie e consigliera del ceo di Anthropic Dario Amodei, riportando alla luce alcune email contenute nei documenti su Jeffrey Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano. I messaggi, risalenti al 2011-2012 e quindi anni prima del matrimonio con Amodei, riguardano un tentativo di Clark di ottenere un finanziamento dal finanziere (poi condannato per reati sessuali) per una sua azienda di contenuti per adulti. Clark non è accusata di alcun reato né compare tra le vittime o gli indagati. Ecco chi è, la sua storia e perché il suo nome torna ora al centro dell'attenzione.