Meteo, news. In arrivo terza ondata di caldo in Italia. Domani 10 bollini arancioni. LIVE
È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno: da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Val Padana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Oggi a Firenze, domani in 10 città (oltre al capoluogo toscano, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona)
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È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno: da oggi, secondo iLMeteo.it, sono previsti fino a 39 gradi in Val Padana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'Oms avverte: "Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa". Attesa l’impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno, infatti, dal solo uno di oggi (Firenze) ai 10 di domani (oltre al capoluogo toscano, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona).
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