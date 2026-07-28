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Milano, Incendio in piattaforma ecologica a Novate Milanese. Bruciano rifiuti

Cronaca

Il rogo è divampato alle 5 del mattino nella piattaforma ecologica gestita da A2A. Densa colonna di fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco. Intossicato il custode 55enne. Non è in gravi condizioni

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Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A. Diversi filmati sui social mostrano una densa colonna di fumo nero.  Il custode di 55 anni è stato trasportato in ambulanza e ricoverato all'ospedale di Niguarda per un'intossicazione e leggere ustioni, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono operativi 12 mezzi dei Vigili del fuoco. In fiamme rifiuti di tutti i tipi contenuti, a quanto hanno spiegato i vigili, in un solo capannone. 

I primi rilievi dell'Arpa sull'aria

Stando ai primi rilievi dei tecnici dell'Arpa, il rogo non avrebbe prodotto sostanze inquinanti. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Restano nell'area interessata dall'incendio alcuni focolai ma i 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Difficile per ora stabilire l'origine del rogo che ha coinvolto poco più della metà dell'isola ecologica.

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