Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A. Diversi filmati sui social mostrano una densa colonna di fumo nero. Il custode di 55 anni è stato trasportato in ambulanza e ricoverato all'ospedale di Niguarda per un'intossicazione e leggere ustioni, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono operativi 12 mezzi dei Vigili del fuoco. In fiamme rifiuti di tutti i tipi contenuti, a quanto hanno spiegato i vigili, in un solo capannone.