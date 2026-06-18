Ondata di caldo, in arrivo le notti "super tropicali": ecco cosa sono

Introduzione

Con il termine "notte tropicale" si definisce l'arco notturno in cui la temperatura minima registrata tra la sera e la mattina successiva non scende mai al di sotto dei 20°C. Secondo quanto rileva iLMeteo.it il numero delle notti tropicali è in costante aumento negli ultimi anni in Italia, a conferma di un cambiamento climatico che sta mostrando i suoi effetti in modo sempre più marcato. Tanto che viene definito con "notte super tropicale" lo stesso fenomeno ma con le temperature che non scendono mai sotto i 25°.