Ondata di caldo, in arrivo le notti "super tropicali": ecco cosa sono e perché aumentanoAmbiente
Introduzione
Con il termine "notte tropicale" si definisce l'arco notturno in cui la temperatura minima registrata tra la sera e la mattina successiva non scende mai al di sotto dei 20°C. Secondo quanto rileva iLMeteo.it il numero delle notti tropicali è in costante aumento negli ultimi anni in Italia, a conferma di un cambiamento climatico che sta mostrando i suoi effetti in modo sempre più marcato. Tanto che viene definito con "notte super tropicale" lo stesso fenomeno ma con le temperature che non scendono mai sotto i 25°.
Quello che devi sapere
Ondata di calore rovente
L'Italia si prepara ad affrontare un'ondata di calore di portata eccezionale per il mese di giugno grazie all'anticiclone africano che convoglierà verso il bacino del Mediterraneo masse d'aria roventi, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara. Lo rileva iLMeteo.it che prevede per i prossimi giorni valori tra gli 8 e i 10°C sopra le medie climatiche del periodo. Farà molto caldo pure dopo il tramonto: avremo a che fare con le "notti super tropicali", un nuovo indicatore meteo-climatico che si realizza quando la temperatura non scende mai sotto i 25°C.
Lo studio
Secondo uno studio de iLMeteo.it e del Corriere della Sera, il numero delle notti tropicali è in costante aumento negli ultimi anni: la città di Milano è passata da una media di 15-20 notti tropicali all'anno registrate prima del 1990 alle attuali 50-60.
Fa sempre più caldo
Ma negli ultimi anni le minime notturne fanno fatica a scendere persino sotto i 25°C o i 27°C, tanto che viene introdotta la definizione già utilizzata in Corea del Sud di "notti super tropicali", che nel paese asiatico corrisponde a notti con minime estreme superiori ai 30°C. Secondo i meteorologi de iLMeteo.it in Europa si può identificare come "super tropicale" una notte in cui la temperatura non riesce a scendere sotto i 25°C.
Quali sono i fenomeni della notte super tropicale
Sono due le dinamiche scientifiche che si attivano nella notte super tropicale:
- l'amplificazione dell'isola di calore urbana: le città accumulano calore durante il giorno con il cemento e l'asfalto che assorbono la radiazione solare diurna e la rilasciano sotto forma di calore infrarosso durante la notte. Questo impedisce il naturale raffreddamento radiativo del suolo, creando una cupola di calore persistente.
- l'impatto sulla salute (stress bioclimatico): il corpo umano ha bisogno di una temperatura ambientale inferiore ai 20°C per attivare i processi di termoregolazione profonda e garantire un sonno rigenerante. Quando la minima resta sopra i 25°C, specialmente in presenza dell'umidità trasportata dal mare, l'efficienza della sudorazione crolla. Il sistema cardiocircolatorio rimane sotto sforzo costante anche durante il sonno, aumentando il rischio di stress da calore per i soggetti fragili.
Le previsioni aggiornate
Gli ultimi aggiornamenti confermano l'espansione dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo e l'Italia già dai prossimi giorni. Dal weekend ed in ulteriore intensificazione nel corso della prossima settimana aspettiamoci dunque valori a tratti estremi con punte di 40°C di giorno e minime notturne mai sotto i 25°C in molte città del Centro-Nord.