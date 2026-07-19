Maltempo, dal caldo ai temporali estremi: cosa fare per evitare rischi

In caso di temporale improvviso in città è consigliabile evitare parchi e aree alberate: "Se il temporale arriva mentre si è al parco, è consigliabile allontanarsi al più presto. Gli alberi hanno maggiori probabilità di essere colpiti da un fulmine e il vento forte può spezzarne i rami o abbatterli, come è già successo più volte". Quanto all'uso dell'ombrello, visto da alcuni come possibile 'arma' attira fulmini, Toniazzo chiarisce: "Non è l'ombrello in sé ad essere pericoloso, ma l'essere esposti. Un oggetto appuntito può aumentare il rischio di essere interessato da una scarica". Comunque vale sempre la regola di evitare posizioni aperte, prive di riparo: "È sufficiente ripararsi in un bar o in un negozio. E, quando possibile, scendere in una stazione della metropolitana, è la condizione più sicura". In ogni caso, conclude l'esperto, sempre meglio informarsi prima, guardando le previsioni e monitorando la mappa radar: "Informarsi per tempo consente di adottare le precauzioni necessarie e raggiungere un luogo sicuro prima dell'arrivo del temporale".