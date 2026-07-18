Meteo, prosegue il caldo estremo. Quando finisce l'ondata di calore?

Quando l’aria fresca più densa e pesante si infila sotto l'aria calda e umida che da giorni ristagna sulla penisola, la solleva bruscamente. È questo movimento verticale a dare origine alle nubi temporalesche più intense. A fare da "carburante" ai fenomeni sono due ingredienti: l'aria calda e umida presente al suolo, e il cosiddetto "wind shear", cioè la variazione di velocità e direzione del vento salendo in quota. Il forte contrasto termico tra le masse d'aria, unito alla grande quantità di energia disponibile nell'atmosfera, potrà quindi generare temporali violenti, con vento intenso e grandinate.

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