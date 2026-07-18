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Meteo, oggi 16 città da bollino rosso. In Sardegna picchi di 47 gradi. LIVE

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©Ansa

Sarà un week end bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, a Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma e 36 a Milano. Sono 16 oggi le città col bollino rosso, mentre domenica scenderanno a 14

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Sarà un week end bollente, quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì, ma già oggi nel sud della Sardegna, a  Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Proprio la canicola potrebbe essere stata la causa della morte di due persone: ad Agropoli una donna di 78 anni è deceduta in spiaggia a seguito di un malore e non si esclude che il caldo possa essere tra le cause, mentre un turista 49enne svizzero è morto sul piazzale antistante le Grotte di Castellana, nel Barese, dopo essersi sentito male. 

Anche oggi, il termometro non darà tregua: la colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna ed i 45 in Sicilia, ma l'Italia resta ancora divisa a metà con il nord che vedrà invece arrivare già dalla mattinata di sabato violenti nubifragi. La Protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni. Sono Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, dove le previsioni indicano pure forte vento, grandinate e fulmini. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma e 36 a Milano, con vertiginosi picchi nelle isole maggiori. 

Sono 16 oggi le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, mentre domenica scenderanno a 14. Ma superato il fine settimana, si andrà dunque verso una graduale fine della terza ondata di caldo grazie a uno spostamento dell'anticiclone africano verso ovest. 

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Caldo, oggi 16 città da bollino rosso. Domani scendono a 14

Sarà un week end bollente, quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì, ma già oggi nel sud della Sardegna, a  Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Proprio la canicola potrebbe essere stata la causa della morte di due persone: ad Agropoli una donna di 78 anni è deceduta in spiaggia a seguito di un malore e non si esclude che il caldo possa essere tra le cause, mentre un turista 49enne svizzero è morto sul piazzale antistante le Grotte di Castellana, nel Barese, dopo essersi sentito male. 

Anche oggi, il termometro non darà tregua: la colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna ed i 45 in Sicilia, ma l'Italia resta ancora divisa a metà con il nord che vedrà invece arrivare già dalla mattinata di sabato violenti nubifragi. La Protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni. Sono Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, dove le previsioni indicano pure forte vento, grandinate e fulmini. 

Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma e 36 a Milano, con vertiginosi picchi nelle isole maggiori. Saranno 16 oggi le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, mentre domenica scenderanno a 14. Ma superato il fine settimana, si andrà dunque verso una graduale fine della terza ondata di caldo grazie a uno spostamento dell'anticiclone africano verso ovest. 

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