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Lifestyle

Così il caldo sta cambiando le vacanze

Luigi Casillo

©Getty

Lo dicono i dati degli operatori del settore: meno mare e meno viaggi in estate piena, più Nord e più autunno nelle preferenze. E gli effetti si vedono già, riflessi anche nelle differenze della capacità di spesa. La novità sociale è la “cooling poverty”

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