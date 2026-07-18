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Sinner, i rimedi del campione contro il caldo: dal sodio al gilet refrigerante

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Getty/Ipa

Dopo il crollo al Roland Garros, il tennista numero 1 del mondo si è presentato a Wimbledon con una serie di accorgimenti per contrastare le alte temperature. Dal giubbetto per stabilizzare la temperatura corporea, usato nelle pause degli allenamenti, agli asciugamani raffreddati sul collo, fino alle pastiglie di integratori e il succo di cetrioli: ecco le sue strategie

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Come si difende Sinner dal caldo, ecco i rimedi del campione

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