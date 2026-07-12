Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev: Jannik a caccia del titolo

Sull’erba dello Slam londinese si assegna il titolo del singolare maschile. L’azzurro, numero 1 del mondo, cerca il bis dopo il successo dell’anno scorso. Alle ore 17 la sfida contro il tedesco, reduce dalla vittoria al Roland Garros. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Tv8 e in streaming su NOW ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle ore 17 sul Centre Court, il mitico campo Centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro, numero uno del mondo, è il campione in carica e cerca il bis. Pochi giocatori sono stati capaci di confermarsi sui prati londinesi nell'Era Open. Prima di lui ci sono riusciti soltanto nove campioni, da Rod Laver a Novak Djokovic, passando per Pete Sampras e Roger Federer. Dall'altra parte della rete ci sarà l’attuale numero 3 del mondo (ma da domani salirà al numero 2 scavalcando Alcaraz), alla seconda finale Slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull’erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Tv8 e in streaming su NOW.

I precedenti Sinner conduce 10-4 nei precedenti, ma soprattutto ha vinto gli ultimi nove head-to-head. L'ultimo successo di Zverev risale agli US Open 2023, prima dell'esplosione definitiva del fenomeno italiano. Con la finale di oggi i due completeranno anche il loro personale "Grande Slam": si saranno affrontati almeno una volta in tutti e quattro i Major. L'azzurro arriva all'appuntamento dopo una semifinale dominata contro Novak Djokovic, piegato in tre set (6-4, 6-4, 6-4), in due ore e venti minuti. Zverev invece ha eliminato con autorità la sorpresa di casa Arthur Fery (7-6, 6-2, 6-4). Vedi anche Wimbledon, Sinner batte Djokovic. Domenica in finale sfiderà Zverev