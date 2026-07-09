Wimbledon 2026, i vip sugli spalti da Roger Federer a Lily James. FOTO
Come ogni anno, nei giorni dell'iconico torneo la Royal Box si trasforma nel palcoscenico più glamour del tennis mondiale. L'esclusiva tribuna riservata a reali e celebrity ha infatti accolto grandi leggende dello sport e dello spettacolo: da Bad Bunny a David Beckham, passando per il campione Roger Federer e l'attrice britannica Lily James
- Dopo le due date sold-out al Tottenham Hotspur Stadium di Londra di fine giugno, Bad Bunny è rimasto in città per tifare Novak Djokovic. Dal canto suo, il campione aveva assistito al concerto dell'artista portoricano lo scorso fine settimana, salendo persino sul palco. Il cantante è stato avvistato sugli spalti in compagnia della storica fidanzata Gabriela Berlingeri.
- Anche quest'anno sugli spalti non poteva mancare David Beckham. L'ex calciatore britannico ha assistito alla prima giornata di Wimbledon insieme alla madre Sandra, seguendo con grande entusiasmo il match di Jannik Sinner contro Miomir Kecmanovi. Per la famiglia Beckham, la presenza al celebre torneo sembra ormai una tradizione consolidata.
- Il Principe Edoardo, Duca di Kent, ha assistito alla giornata inaugurale del torneo dal posto d'onore in prima fila all'interno del Royal Box sul Campo Centrale. Il cugino novantenne della Regina Elisabetta II, ex patrono del torneo, era in compagnia di Lady Susan Hussey, attuale membro della Casa Reale e dama di compagnia storica della regina.
- La moglie di Novak Djokovic, Jelena, e i loro figli Stefan (11 anni) e Tara (8 anni) si trovano a Wimbledon per supportare il tennista serbo nel box dei giocatori sul Campo Central. Tutta la famiglia si è riunita fin dal primo giorno del torneo per fare il tifo.
- Durante la prima giornata di torneo Ronan Keating e Tess Daly, due tra le personalità più famose e amate dello spettacolo inglese, sedevano l'uno accanto all'altra. I due sono colleghi e amici da oltre vent'anni.
- Il cantante irlandese Niall Horan e l'attore canadese Alexander Ludwig hanno partecipato alla prima giornata del torneo di Wimbledon 2026, immortalati mentre chiacchieravano e si godevano l'evento sportivo. L'ex membro degli One Direction e l'attore noto per Vikings e Hunger Games si sono incrociati nell'area VIP del torneo.
- Judd Apatow e Leslie Mann, insieme alla figlia primogenita Maude Apatow, sono una delle famiglie d'arte più famose di Hollywood. I tre hanno catturato l'attenzione dei media internazionali sugli spalti del celebre torneo di tennis londinese, confermandosi una famiglia affiatata sia nella vita privata che nelle apparizioni pubbliche.
- Sugli spalti c'era anche una delle coppie più glamour della nuova generazione britannica: Romeo Beckham e la fidanzata Kim Turnbull. A differenza del padre David, che ha assistito ai match dal prestigioso Royal Box insieme alla madre Sandra, Romeo e la modella si sono accomodati tra gli spalti regolari insieme al pubblico.
- L'attrice britannica Amanda Holden e il marito Chris Hughes hanno partecipato insieme al primo giorno dell'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. La coppia è stata immortalata sugli spalti dell'All England Lawn Tennis Club, seduti nella fila davanti a Romeo Beckham e alla fidanzata Kim.
- Lennie James, Jason Isaacs e Gregg Sulkin sono stati fotografati insieme mentre si godevano l'evento, ospiti della VIP lounge di Evian. Lennie e Jason sono legati da una lunga amicizia e, nonostante il divario generazionale con Gregg, i tre hanno mostrato grande complicità, chiacchierando e sorridendo prima dell'inizio del match.
- Il campione di golf Rory McIlroy e la moglie Erica Stoll hanno assistito alle partite della terza giornata del torneo britannico.
- L’atleta Sebastian Coe e il velocista Usain Bolt hanno assistito al terzo turno tra il serbo Novak Djokovic e il francese Arthur Rinderknech.
- Sugli spalti di Wimbledon anche l'ex tennista e pluricampione Roger Federer. Seduta dietro di lui Pippa Middleton, sorella della principessa di Galles, Kate.
- Accanto a Federer, nell'ottava giornata del torneo, è stato avvistato anche il giovanissimo pilota italiano di Formula 1, Kimi Antonelli.
- Seduto in tribuna VIP anche il re di Danimarca, Federico X.
- Il 7 luglio, nell’ottavo giorno di torneo, in tribuna VIP è arrivato anche l’attore britannico James Norton, noto per ruoli al teatro e al cinema come Piccole donne o in serie tv di successo come House of Guinness.
- L’attore inglese Benedict Cumberbatch, noto specialmente per il suo ruolo nella famosa serie tv Sherlock, e la moglie Sophie Hunter hanno assistito alle partite di Wimbledon dalla tribuna VIP.
- L'attrice statunitense Elle Fanning è arrivata il 9 luglio a Wimbledon. Fanning, sorella dell'altrettanto famosa attrice Dakota, ha assistito alle partite accompagnata dal fidanzato Gus Wenner, CEO della rivista Rolling Stone.