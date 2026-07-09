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Wimbledon 2026, i vip sugli spalti da Roger Federer a Lily James. FOTO

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Come ogni anno, nei giorni dell'iconico torneo la Royal Box si trasforma nel palcoscenico più glamour del tennis mondiale. L'esclusiva tribuna riservata a reali e celebrity ha infatti accolto grandi leggende dello sport e dello spettacolo: da Bad Bunny a David Beckham, passando per il campione Roger Federer e l'attrice britannica Lily James

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