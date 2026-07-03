Kate Middleton a Wimbledon vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO

Kate Middleton a Wimbledon, la principessa vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO
La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. "È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti", ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati
- Kate Middleton, ancora una volta, è riuscita a stupire. La principessa di Galles è arrivata a sorpresa a Wimbledon, nella quarta giornata di partite del prestigioso torneo di tennis.
- Il 2 luglio gli appassionati di tennis che si trovavano in coda per comprare i biglietti last minute per le partite si sono trovati davanti una venditrice d’eccezione: Kate Middleton, infatti, è rimasta molto tempo alla biglietteria a vendere personalmente i ticket utilizzando il pos.
- "È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti", ha detto la principessa del Galles, che è tra le altre cose patrona dell'All England Lawn Tennis Club, a uno spettatore. La principessa ha poi posato per delle foto con i presenti, molti dei quali aspettavano di entrare fin dalle 3 del mattino.
- La futura regina britannica si è anche scusata per essere lenta nell'emettere i biglietti: "Ci ho messo un'eternità", ha detto ai visitatori aggiungendo che dovevano essere "desiderosi di entrare e bere qualcosa" dopo aver fatto una lunga fila. Due di loro, che avevano aspettato per sette ore, hanno affermato che "ne è valsa la pena" ricevere i biglietti direttamente dalla principessa.
- Durante la sua permanenza sul campo del torneo, Kate Middleton ha assistito alle partite di due dei quattro britannici ancora in gara, raggiungendo sugli spalti l'ex tennista Tim Henman sul Campo 18 e Andy Murray, ex giocatore e ora allenatore, sul Campo 1.
- La principessa ha parlato con Henman, quattro volte semifinalista a Wimbledon, e con Deborah Jevans, presidente dell'All England Lawn Tennis Club, mentre guardava giocare la giovane promessa britannica Arthur Fery. Ha poi assistito alla partita della giocatrice britannica Katie Swan contro l'americana Madison Keys sul campo numero 1, seduta tra sir Andy e l'ex professionista Anne Keothavong.
- La principessa a Wimbledon ha anche incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati.
- Per l’occasione, Kate Middleton ha indossato un completo in tessuto di lino composto da blazer a doppio-petto e pantaloni palazzo coordinati si un'intensa tonalità Royal Blue. Sotto la giacca, una semplice canotta bianca. I capelli sono stati raccolti in una coda alta che ha lasciato in mostra gli orecchini in oro con pietre bianche e blu. Ai piedi un paio di decolletes con tacco alto marroni.