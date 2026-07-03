Kate Middleton a Wimbledon vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO

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Kate Middleton a Wimbledon, la principessa vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO

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Ipa/Getty

La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. "È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti", ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati

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