A Wimbledon arriva Kate Middleton. I look più belli sugli spalti. FOTO
A Wimbledon chi non va sul campo punta a vincere con lo stile e la gara si gioca a suon di completi sartoriali, abiti bon ton e accessori studiati per ripararsi dal sole con eleganza. Gli appassionati di celebrity style possono contare sulla presenza degli habitué del Torneo, come i Beckham, che da sempre onorano l'evento con outfit chic da giorno. La principessa del Galles stavolta ha puntato sul completo di lino in una favolosa tonalità di azzurro estivo
A cura di Vittoria Romagnuolo