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Kate Middleton ha sfoggiato il perfetto look elegante da giorno per la sua uscita a Wimbledon. La quarantaquattrenne ha indossato un tailleur con blazer doppiopetto e pantaloni di lino e seta di Gabriela Hearst con un top bianco. Le scarpe sono pump di Ralph Lauren color tabacco. La borsa bianca traforata è di Anya Hindmarch. Interessanti, come sempre i gioielli, tra cui spiccano orecchini dorati pendenti con pietra di luna e lapis, di Carousel Jewels dal costo inferiore alle 200 sterline.

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