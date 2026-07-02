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A Wimbledon arriva Kate Middleton. I look più belli sugli spalti. FOTO

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Ipa/Fotogramma - ANSA - Getty Images

A Wimbledon chi non va sul campo punta a vincere con lo stile e la gara si gioca a suon di completi sartoriali, abiti bon ton e accessori studiati per ripararsi dal sole con eleganza. Gli appassionati di celebrity style possono contare sulla presenza degli habitué del Torneo, come i Beckham, che da sempre onorano l'evento con outfit chic da giorno. La principessa del Galles stavolta ha puntato sul completo di lino in una favolosa tonalità di azzurro estivo

A cura di Vittoria Romagnuolo

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