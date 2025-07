Wimbledon, i migliori look di sempre visti sugli spalti. FOTO

1/16 ©Getty

Al Torneo di Wimbledon, lo storico evento tennistico inglese di rilevanza globale, bisogna vestirsi bene, anzi, benissimo. Non solo perché per due settimane gli occhi di tutto il mondo sono rivolti sui campi e sugli spalti dei match ma soprattutto perché l'annuale appuntamento con lo sport della racchetta ha una valenza culturale per i britannici e non solo. Il dress code per l'evento più antico del tennis è elegante e raffinato. Kate Middleton nel 2022 era favolosa in giallo, tonalità che richiama la pallina del gioco

Wimbledon 2024, i look più belli dei vip sugli spalti, da David Beckham a Roger Federer