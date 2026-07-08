Wimbledon 2026, oggi Cobolli sfida Fery e Paolini affronta Kostyuk

Sinner affronta Djokovic in semifinale

Intanto ieri Jannik Sinner ha conquistato la decima semifinale Slam della carriera, e la terza sull'erba londinese, battendo il tedesco Jan Lennard Struff in tre set (7-5 7-6, 6-3). "Inizio difficile, lui ha giocato molto bene e io ho impiegato un po' a trovare il ritmo - ha detto il numero 1 del mondo dopo la vittoria - È stata però una prestazione molto solida da parte mia e sono felice di essere tornato in semifinale. È un risultato importante, che non davo per scontato all'inizio del torneo". Venerdì l'altoatesino incontrerà in semifinale Novak Djokovic, che ieri ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime al termine di un match combattutissimo durato cinque ore (7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6). "Spero di poter raggiungere il suo livello e magari anche di poterlo battere in cinque set - ha detto Nole parlando di Sinner - Devo essere al massimo della forma per sconfiggere Jannik. Lo so. È tutto ciò a cui penso, essere fisicamente e mentalmente pronto a lottare contro di lui per tutto il tempo necessario".