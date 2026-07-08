Wimbledon 2026, oggi Cobolli sfida Fery e Paolini affronta Kostyuk

Sul Centrale i due tennisti italiani potrebbero stabilire un nuovo record per il tennis italiano: per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno Slam nello stesso torneo. Già ieri, infatti, Jannik Sinner ha superato il turno battendo il tedesco Struff e venerdì incontrerà Djokovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul Centrale ai quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostyuk (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT), mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fery. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto: per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno Slam nello stesso torneo. Cobolli, inoltre, potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno Slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un Major maschile. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner affronta Djokovic in semifinale
Intanto ieri Jannik Sinner ha conquistato la decima semifinale Slam della carriera, e la terza sull'erba londinese, battendo il tedesco Jan Lennard Struff in tre set (7-5 7-6, 6-3). "Inizio difficile, lui ha giocato molto bene e io ho impiegato un po' a trovare il ritmo - ha detto il numero 1 del mondo dopo la vittoria - È stata però una prestazione molto solida da parte mia e sono felice di essere tornato in semifinale. È un risultato importante, che non davo per scontato all'inizio del torneo". Venerdì l'altoatesino incontrerà in semifinale Novak Djokovic, che ieri ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime al termine di un match combattutissimo durato cinque ore (7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6). "Spero di poter raggiungere il suo livello e magari anche di poterlo battere in cinque set - ha detto Nole parlando di Sinner - Devo essere al massimo della forma per sconfiggere Jannik. Lo so. È tutto ciò a cui penso, essere fisicamente e mentalmente pronto a lottare contro di lui per tutto il tempo necessario".
Leggi anche
Wimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinale
Ipa/Getty
Kate Middleton a Wimbledon vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO
La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. 'È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti', ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati