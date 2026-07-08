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Wimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinale

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Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, scenderà in campo venerdì 10 luglio contro il tennista serbo, sette volte campione del torneo londinese. Il match, valido per la finale di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW

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Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, scenderà in campo venerdì 10 luglio contro il tennista serbo, sette volte campione del torneo londinese. Il match, valido per la finale di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sinner: “È stata molto dura ma mi godo questa semifinale”

Dopo la vittoria contro Struff, Sinner ha dichiarato che “è stata molto dura” perché si tratta di “un giocatore difficile da affrontare”. Poi ha aggiunto: “Lui iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio, quindi sono contento di essere tornato in semifinale". Il numero uno al mondo ha proseguito: "Nel secondo set poteva finire in un altro modo e c'era una grande differenza nel vincerlo e nel perderlo, mentre nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura". Il campione altoatesino ha affrontato anche la questione del Roland Garros, spiegando che "abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Per ora mi godo la semifinale".

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