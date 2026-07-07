Wimbledon, oggi Sinner sfida Struff nei quarti di finale

Sull’erba dello Slam londinese al via i quarti del tabellone maschile: l’azzurro, numero 1 del mondo, nel pomeriggio affronta il tedesco. Intanto ieri Cobolli ha battuto Alex de Minaur. Nel singolare femminile avanza Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi i quarti di finale e torna in campo Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno del mondo, affronta nel pomeriggio (dalle ore 14.00) il tedesco Jan-Lennard Struff con l'obiettivo di proseguire la difesa del trofeo conquistato dodici mesi fa. Intanto è approdato ai quarti anche Flavio Cobolli, che ieri ha superato in 3 set Alex de Minaur. Nel singolare femminile ha superato il turno Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.
Attesa per il match di Sinner
Il numero uno del mondo aprirà il programma sul Campo n.1 contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Nel turno precedente aveva superato il giapponese Shintara Mochizuki in tre set. Invece Struff ha approfittato del ritiro di Hubert Hurkacz al quinto set, sul punteggio di 4-2 in suo favore. Per il 36enne si tratta della prima volta tra gli ultimi 8 in una prova dello Slam: tre i precedenti con Sinner, tutti risalenti al 2024 e tutti vinti dall'italiano.
Vedi anche
Wimbledon, Sinner batte Mochizuki in 3 set: è ai quarti
Ai quarti anche Cobolli e Paolini
Oltre a Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti per i quarti di finale. È la decima volta nell'era degli Slam che l'Italia porta almeno un giocatore e una giocatrice contemporaneamente tra i migliori otto di un Major, mentre ai Championships era accaduto soltanto nel 2024. Salgono a 14 gli Slam con più di un italiano tra i migliori otto in singolare maschile nella storia. Flavio Cobolli ieri ha superato Alex de Minaur in tre set (7-5, 7-6, 6-3) e ha così raggiunto per il secondo anno consecutivo i quarti di finale dove se la vedrà con il britannico Arthur Fery , che ha battuto in cinque set Grigor Dimitrov. Il 23enne inglese è numero 114 Atp e proviene dalle qualificazioni. Sorride anche Jasmine Paolini. La finalista del 2024 ritrova i quarti di Wimbledon dopo aver superato in tre set la filippina Alexandra Eala: una vittoria che rilancia una stagione fin qui complicata dagli infortuni. Nel prossimo turno mercoledì affronterà l'ucraina Marta Kostyuk.
Vedi anche
Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini vincono: sono ai quarti
Ipa/Getty
Kate Middleton a Wimbledon vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO
La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. 'È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti', ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati