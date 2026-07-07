Wimbledon, oggi Sinner sfida Struff nei quarti di finale

Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi i quarti di finale e torna in campo Jannik Sinner . L’azzurro, numero uno del mondo, affronta nel pomeriggio (dalle ore 14.00) il tedesco Jan-Lennard Struff con l'obiettivo di proseguire la difesa del trofeo conquistato dodici mesi fa. Intanto è approdato ai quarti anche Flavio Cobolli, che ieri ha superato in 3 set Alex de Minaur. Nel singolare femminile ha superato il turno Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.

Ai quarti anche Cobolli e Paolini

Oltre a Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti per i quarti di finale. È la decima volta nell'era degli Slam che l'Italia porta almeno un giocatore e una giocatrice contemporaneamente tra i migliori otto di un Major, mentre ai Championships era accaduto soltanto nel 2024. Salgono a 14 gli Slam con più di un italiano tra i migliori otto in singolare maschile nella storia. Flavio Cobolli ieri ha superato Alex de Minaur in tre set (7-5, 7-6, 6-3) e ha così raggiunto per il secondo anno consecutivo i quarti di finale dove se la vedrà con il britannico Arthur Fery , che ha battuto in cinque set Grigor Dimitrov. Il 23enne inglese è numero 114 Atp e proviene dalle qualificazioni. Sorride anche Jasmine Paolini. La finalista del 2024 ritrova i quarti di Wimbledon dopo aver superato in tre set la filippina Alexandra Eala: una vittoria che rilancia una stagione fin qui complicata dagli infortuni. Nel prossimo turno mercoledì affronterà l'ucraina Marta Kostyuk.