Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Paolini e il doppio maschile

Negli ottavi del tabellone singolare maschile, Flavio Cobolli è impegnato contro Alex de Minaur. È già ai quarti di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Mochizuki. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Alexandra Eala. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi chiude il quadro degli ottavi di finale. Flavio Cobolli sfida l'australiano Alex de Minaur, per provare a ripetere la qualificazione ai quarti di finale come dodici mesi fa. Intanto ieri Jannik Sinner ha già superato il turno contro il giapponese Shintara Mochizuki. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà negli ottavi con la filippina Alexandra Eala. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.
Gli italiani in campo oggi
Flavio Cobolli per il secondo anno consecutivo è agli ottavi di finale dello Slam londinese. Il romano, dopo aver superato il russo Karen Khachanov, oggi affronta l'australiano Alex de Minaur, avversario contro cui proverà a tornare ai quarti come un anno fa. Appuntamento sul campo 1 alle ore 14. Nel singolare femminile tocca invece a Jasmine Paolini, tornata negli ottavi di Wimbledon per la seconda volta in carriera. Dopo aver battuto Maria Sakkari deve vedersela con la filippina Alexandra Eala, protagonista della clamorosa eliminazione della campionessa uscente Iga Swiatek. La sfida inizia sul Centrale alle 14.30. Infine, nel doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono attesi nel pomeriggio dall’incontro con la coppia Mektic-Krajicek.
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La vittoria di ieri di Sinner
Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale battendo il giapponese Shintara Mochizuki. All'azzurro sono bastati tre set, imponendosi in meno di due ore e mezza (6-3, 7-6, 6-3). Nel prossimo turno l'altoatesino è atteso dal tedesco Jan-Lennard Struff che ha approfittato del ritiro di Hubert Hurkacz al quinto set, sul punteggio di 4-2 in suo favore. Per Struff, 36 anni, si tratta della prima volta tra gli ultimi 8 in una prova dello Slam: tre i precedenti tra i due, tutti risalenti al 2024 e tutti vinti dall'italiano. A Wimbledon, anche Novak Djokovic continua la sua corsa: il campione serbo ha superato Roman Safiullin per accedere ai quarti di finale per la nona volta consecutiva e la 17esima in carriera. Djokovic raggiunge quota 106 vittorie nel singolare maschile ai Championships, nuovo record assoluto che gli consente di superare Roger Federer nella classifica maschile del torneo londinese. In campo femminile, invece, il torneo ha perso la sua numero uno. Aryna Sabalenka è stata eliminata da Naomi Osaka.
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La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. 'È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti', ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati