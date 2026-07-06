Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Paolini e il doppio maschile

Negli ottavi del tabellone singolare maschile, Flavio Cobolli è impegnato contro Alex de Minaur. È già ai quarti di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Mochizuki. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Alexandra Eala. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La vittoria di ieri di Sinner

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale battendo il giapponese Shintara Mochizuki. All'azzurro sono bastati tre set, imponendosi in meno di due ore e mezza (6-3, 7-6, 6-3). Nel prossimo turno l'altoatesino è atteso dal tedesco Jan-Lennard Struff che ha approfittato del ritiro di Hubert Hurkacz al quinto set, sul punteggio di 4-2 in suo favore. Per Struff, 36 anni, si tratta della prima volta tra gli ultimi 8 in una prova dello Slam: tre i precedenti tra i due, tutti risalenti al 2024 e tutti vinti dall'italiano. A Wimbledon, anche Novak Djokovic continua la sua corsa: il campione serbo ha superato Roman Safiullin per accedere ai quarti di finale per la nona volta consecutiva e la 17esima in carriera. Djokovic raggiunge quota 106 vittorie nel singolare maschile ai Championships, nuovo record assoluto che gli consente di superare Roger Federer nella classifica maschile del torneo londinese. In campo femminile, invece, il torneo ha perso la sua numero uno. Aryna Sabalenka è stata eliminata da Naomi Osaka.