Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini

Sport
Getty/Ansa

Nel terzo turno del tabellone singolare maschile, Cobolli è impegnato contro Khachanov, Sonego sfida Taylor Fritz mentre Berrettini affronta Dimitrov. È già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Brooksby. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW 

ascolta articolo

Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio, sul campo Centrale, Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. È invece già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio. 

Le sfide degli italiani

La giornata degli italiani impegnati sull’erba dello Slam londinese si apre con Flavio Cobolli (non prima delle 13.10): dopo aver superato James Duckworth, l'azzurro, testa di serie numero 9 del torneo, affronta il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 19. Non prima delle 14.50 tocca poi a Lorenzo Sonego, che dopo aver vinto con Diallo ha sul suo cammino l'americano Taylor Fritz, numero 6 del tabellone. Nel pomeriggio, infine, Matteo Berrettini, già finalista nel 2021, dopo aver eliminato Arthur Fils, sfiderà Grigor Dimitrov per un posto negli ottavi. Si è già assicurato il passaggio del turno Jannik Sinner che ieri, grazie al successo in tre set sullo statunitense Jenson Brooksby, accede agli ottavi del torneo per il quinto anno consecutivo. Troverà il giapponese Shintaro Mochizuki, n.151 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che ha sorpreso il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. 

Nel singolare femminile tocca a Paolini

Nel tabellone femminile di Wimbledon, Jasmine Paolini, unica azzurra rimasta in gara, dopo aver superato la svizzera Viktorija Golubic se la vedrà oggi nel terzo turno contro la greca Maria Sakkari. Nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori al secondo turno sfidano la coppia de Jong-Royer . Infine Vavassori deve scendere in campo anche nel doppio misto, insieme a Sara Errani: da programma al secondo turno se la vedranno con i britannici Stevenson-Burrage.

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Approfondimento

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
FOTOGALLERY

Ipa/Getty

1/8
Sport

Kate Middleton a Wimbledon vende i biglietti ai tifosi in fila. FOTO

La reale britannica è arrivata a sorpresa al torneo di tennis durante il quarto giorno di partite. 'È davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti', ha detto la principessa di Galles che poi ha incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel borgo londinese di Merton che aiuta i minori provenienti da contesti svantaggiati

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Mondiali, ottavi definiti: avanti Egitto, Argentina e Colombia. LIVE

live Sport

Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei Mondiali. L'Egitto ha eliminato...

Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini

Sport

Nel terzo turno del tabellone singolare maschile, Cobolli è impegnato contro Khachanov, Sonego...

Mondiali Fifa, tabellone e calendario partite da sedicesimi a finale

Sport

Prosegue la rassegna calcistica che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Terminata...

Tour de France 2026, 1^ tappa a Barcellona: il percorso

Sport

L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa dal 4 al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna...

Mondiali, l'Egitto batte l'Australia dopo i calci di rigore

Sport

Oggi si chiude la fase dei sedicesimi di finale del Mondiale con le ultime tre partite in...

Sport: I più letti