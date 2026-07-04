Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini

Nel terzo turno del tabellone singolare maschile, Cobolli è impegnato contro Khachanov, Sonego sfida Taylor Fritz mentre Berrettini affronta Dimitrov. È già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Brooksby. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio, sul campo Centrale, Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. È invece già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.
Le sfide degli italiani
La giornata degli italiani impegnati sull’erba dello Slam londinese si apre con Flavio Cobolli (non prima delle 13.10): dopo aver superato James Duckworth, l'azzurro, testa di serie numero 9 del torneo, affronta il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 19. Non prima delle 14.50 tocca poi a Lorenzo Sonego, che dopo aver vinto con Diallo ha sul suo cammino l'americano Taylor Fritz, numero 6 del tabellone. Nel pomeriggio, infine, Matteo Berrettini, già finalista nel 2021, dopo aver eliminato Arthur Fils, sfiderà Grigor Dimitrov per un posto negli ottavi. Si è già assicurato il passaggio del turno Jannik Sinner che ieri, grazie al successo in tre set sullo statunitense Jenson Brooksby, accede agli ottavi del torneo per il quinto anno consecutivo. Troverà il giapponese Shintaro Mochizuki, n.151 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che ha sorpreso il giovane talento spagnolo Rafael Jodar.
Nel singolare femminile tocca a Paolini
Nel tabellone femminile di Wimbledon, Jasmine Paolini, unica azzurra rimasta in gara, dopo aver superato la svizzera Viktorija Golubic se la vedrà oggi nel terzo turno contro la greca Maria Sakkari. Nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori al secondo turno sfidano la coppia de Jong-Royer . Infine Vavassori deve scendere in campo anche nel doppio misto, insieme a Sara Errani: da programma al secondo turno se la vedranno con i britannici Stevenson-Burrage.
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