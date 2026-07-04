Wimbledon 2026, oggi in campo Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini

Nel terzo turno del tabellone singolare maschile, Cobolli è impegnato contro Khachanov, Sonego sfida Taylor Fritz mentre Berrettini affronta Dimitrov. È già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Brooksby. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio, sul campo Centrale, Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. È invece già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Sakkari. Spazio anche al doppio maschile, con la coppia Bolelli-Vavassori, e al doppio misto, con Errani e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.