Wimbledon, oggi Sinner sfida Mochizuki negli ottavi di finale

Sull’erba dello Slam londinese al via gli ottavi del tabellone maschile: l’azzurro, numero 1 del mondo, nel pomeriggio affronta il giapponese, una delle sorprese di questa edizione. Intanto ieri Cobolli ha battuto Khachanov, mentre sono stati eliminati Sonego e Berrettini. Nel singolare femminile avanza Jasmine Paolini. Oggi in campo anche Errani e Vavassori nel doppio misto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi gli ottavi di finale e torna in campo Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno del mondo, affronta nel pomeriggio (non prima delle 17.20) sul campo Centrale il giapponese Shintaro Mochizuki, n.151 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Intanto è approdato agli ottavi anche Flavio Cobolli, che ieri ha superato in 5 set Khachanov. Eliminati invece Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Nel singolare femminile supera il turno Jasmine Paolini. Oggi gioca anche la coppia italiana del doppio misto, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.

Torna in campo Sinner Al terzo turno, due giorni fa, Sinner ha superato di slancio lo statunitense Jenson Brooksby (6-4, 6-3, 6-4) in poco più di due ore, conquistando per il quinto anno consecutivo gli ottavi di finale di Wimbledon: un'impresa che gli consente anche di eguagliare il primato italiano di Nicola Pietrangeli per numero di presenze nella seconda settimana all'All England Club. Ora se la vedrà con Mochizuki, sorpresa del torneo, arrivato nel main draw dalle qualificazioni, che ha eliminato il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. Quella di oggi è una sfida inedita, che Sinner affronta senza sottovalutare l'avversario. "Non abbiamo mai giocato contro. Negli ottavi di finale di uno Slam non esistono partite facili e sull'erba tutto può succedere. Cercherò di concentrarmi su me stesso, su quello che posso controllare, e arrivare nella mia miglior versione tra un paio di giorni". In campo anche il doppio misto L’Italia sarà protagonista oggi anche nel doppio misto. Negli ottavi di finale Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie numero 1 del torneo, sfidano nel pomeriggio la coppia australiana Sanders-Polmans. Si gioca sul campo 17, non prima delle 15.30. Approfondimento Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano