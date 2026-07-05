Wimbledon, oggi Sinner sfida Mochizuki negli ottavi di finale

Sull’erba dello Slam londinese al via gli ottavi del tabellone maschile: l’azzurro, numero 1 del mondo, nel pomeriggio affronta il giapponese, una delle sorprese di questa edizione. Intanto ieri Cobolli ha battuto Khachanov, mentre sono stati eliminati Sonego e Berrettini. Nel singolare femminile avanza Jasmine Paolini. Oggi in campo anche Errani e Vavassori nel doppio misto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi gli ottavi di finale e torna in campo Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno del mondo, affronta nel pomeriggio (non prima delle 17.20) sul campo Centrale il giapponese Shintaro Mochizuki, n.151 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Intanto è approdato agli ottavi anche Flavio Cobolli, che ieri ha superato in 5 set Khachanov. Eliminati invece Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Nel singolare femminile supera il turno Jasmine Paolini. Oggi gioca anche la coppia italiana del doppio misto, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.
Torna in campo Sinner
Al terzo turno, due giorni fa, Sinner ha superato di slancio lo statunitense Jenson Brooksby (6-4, 6-3, 6-4) in poco più di due ore, conquistando per il quinto anno consecutivo gli ottavi di finale di Wimbledon: un'impresa che gli consente anche di eguagliare il primato italiano di Nicola Pietrangeli per numero di presenze nella seconda settimana all'All England Club. Ora se la vedrà con Mochizuki, sorpresa del torneo, arrivato nel main draw dalle qualificazioni, che ha eliminato il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. Quella di oggi è una sfida inedita, che Sinner affronta senza sottovalutare l'avversario. "Non abbiamo mai giocato contro. Negli ottavi di finale di uno Slam non esistono partite facili e sull'erba tutto può succedere. Cercherò di concentrarmi su me stesso, su quello che posso controllare, e arrivare nella mia miglior versione tra un paio di giorni".
In campo anche il doppio misto
L’Italia sarà protagonista oggi anche nel doppio misto. Negli ottavi di finale Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie numero 1 del torneo, sfidano nel pomeriggio la coppia australiana Sanders-Polmans. Si gioca sul campo 17, non prima delle 15.30.
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Ieri Flavio Cobolli ha battuto Karen Khachanov con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2, accedendo agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. L'azzurro, al termine del primo set perso in 18 minuti, aveva avuto un medical time out negli spogliatoi. Nel prossimo turno lo attende l'australiano Alex De Minaur, avversario contro cui proverà a ripetere il quarto di finale raggiunto dodici mesi fa. Si ferma al terzo turno, invece, la corsa di Matteo Berrettini, che ha perso contro Grigor Dimitrov, in un match lungo e conteso in cui, sotto due set a zero, ha provato la rimonta prima di essere sconfitto nel quinto e decisivo parziale. Il bulgaro si è imposto sull'azzurro con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3. Eliminato anche Lorenzo Sonego, battuto in 4 set da Taylor Fritz. L'azzurro, numero 69 del mondo, ha vinto il primo parziale contro lo statunitense, testa di serie numero 6 del torneo, che si è poi imposto 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Nel torneo femminile, sorride Jasmine Paolini, che torna negli ottavi di Wimbledon per la seconda volta in carriera travolgendo la greca Maria Sakkari con un netto 6-1, 6-2 in appena un'ora e sei minuti, senza mai perdere il servizio. La finalista della scorsa edizione ritrova così la seconda settimana di uno Slam per la prima volta dal Roland Garros 2025 e conferma di aver ritrovato brillantezza dopo mesi complicati. Agli ottavi Paolini affronterà la filippina Alexandra Eala, protagonista della clamorosa eliminazione della campionessa uscente Iga Swiatek.
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